Була на вулиці та без документів: у Києві жінка в машині "швидкої" народила шосту дитину

У Києві жінка народила прямо в машині "швидкої", це були її шості пологи. 31-річну жінку з Херсонської області лікарі забрали прямо з вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф .

Як пройшли пологи в машині

У жінки термін вагітності тоді був 38 тижнів. Коли приїхали медики, то документів з собою жінка не мала, тому лікарям довелось довіритись її словам. Породілля сказала, що вона прибула з окупованого Бериславського району.

"Наша пацієнтка, на момент нашого прибуття, перебувала на вулиці. Простоволоса. Вагітна з особистих речей мала лише мобільний. Жінці 31, а це вже шоста вагітність і шості пологи", - пригадує керівниця бригади Марія Заєць.

Після огляду пацієнтки медики вже зрозуміли, що народження дитини в салоні санітарного транспорту не уникнути.

Перейми були кожні 3-5 хвилин, а їх інтервал скорочувався.

Спочатку бригада вирушила до пологового будинку міста Бориспіль. Але при цьому медики підготували увесь необхідний пологовий набір.

Пологи почалися ще до досягнення пункту призначення.

Марія Заєць зазначила, що до приймального не вдалося "дотягнути" зовсім трошки, пологова діяльність породіллі була надто стрімкою.

Тому бригаді довелося негайно зупинити автомобіль і приймати пологи.

Хто народився у жінки

Пологи тривали всього п’ять хвилин. Народився хлопчик вагою приблизно 2 800 г та зростом 48 см.

Спочатку стан новонародженого медики оцінили на шість балів за шкалою "Апгар". Однак вже через п’ять хвилин він покращився до дев’яти.

Після народження малюка бригада швидкої доставили дитину та маму до пологового будинку.

У Києві лікарі приймали термінові пологи у швидкій (фото: Freepik)