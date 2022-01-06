На Закарпатье затопило село, а река Тиса подступает к Виноградову (видео, фото)

Спасатели откачивают воду из зданий, разбирают завалы и освобождают дороги местного и областного значения для проезда, говорится 6 января в сводке от ГСЧС в Закарпатской области о ликвидации последствий непогоды.

Работы проводятся при поддержке правоохранителей.

Видео: бойцы ГСЧС ликвидируют последствия подтопления на Закарпатье

По данным чрезвычайников, сильные дожди спровоцировали поднятие воды и выход реки Тиса на пойму вблизи с. Великие Комяты Береговского района, что привело к подтоплению 205 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Некоторые автодороги затоплены водой, движение ограничено (фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)

Спасатели на Закарпатье откачивают воду из подтопленных домов (фото: zk.dsns.gov.ua)

Река Боржава около села Великие Комяты вышла из берегов, и ситуация в населенном пункте критическая, отмечает издание "Голос Карпат".

На фото от очевидцев видно, что вода в реке поднимается стремительными темпами. Некоторые здания уже подтоплены.

В селе залило около 5-6 домов и пару сотен дворов. Местные боятся, что вода и дальше будет подниматься.

Село на Закарпатье Великие Комяты залило водой из-за сильных дождей (фото: goloskarpat.info)

Также сообщается, что река Тиса вышла из берегов около города Виноградов в Береговском районе, и уровень поднятия воды достигает уже отметки в 4 метра.

В сети появилось видео, снятое возле Тековского моста. На кадрах видно, что вода разлилась вдоль дороги недалеко от этого города, что расположен на правом берегу Тисы у подножия знаменитой Черной горы, где находится одноименный заповедник.

Видео: около города Виноградова река вышла из берегов и продолжает подниматься

В настоящее время, к счастью, данных о жертв в результате подтоплений на Закарпатье нет. Тем не менее вчера в Раховском районе пропал подросток, который с другом ехал на подводе, но ее смыло водой в реку. Один из парней тогда смог выбраться, а второго сейчас ищут.