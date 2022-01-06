На Закарпатті затопило село, а річка Тиса підступає до Виноградова (відео, фото)

Рятувальники відкачують воду з будівель, розбирають завали і звільняють дороги місцевого та обласного значення для проїзду, йдеться 6 січня у зведенні від ДСНС у Закарпатській області про ліквідацію наслідків негоди.

Роботи проводяться за підтримки правоохоронців.

Відео: бійці ДСНС ліквідовують наслідки підтоплення на Закарпатті

За даними надзвичайників, сильні дощі спровокували підняття води та вихід річки Тиса на заплаву поблизу с. Великі Ком'яти Берегівського району, що призвело до підтоплення 205 гектарів сільськогосподарських угідь.

Деякі автодороги затоплені водою, рух обмежено (фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)

Рятувальники на Закарпатті відкачують воду з підтоплених будинків (фото: zk.dsns.gov.ua)

Річка Боржава біля села Великі Ком'яти вийшла з берегів, і ситуація в населеному пункті критична, зазначає видання "Голос Карпат".

На фото від очевидців видно, що вода в річці піднімається стрімкими темпами. Деякі будівлі вже підтоплені.

У селі залило близько 5-6 будинків і пару сотень дворів. Місцеві бояться, що вода і далі підніматиметься.

Село на Закарпатті Великі Ком'яти залило водою через сильні дощі (фото: goloskarpat.info)

Також повідомляється, що річка Тиса вийшла з берегів біля міста Виноградів в Берегівському районі, і рівень підняття води досягає вже позначки в 4 метри.

У мережі з'явилося відео, зняте біля Теківського мосту. На кадрах видно, що вода розлилася вздовж дороги недалеко від цього міста, що розташований на правому березі Тиси біля підніжжя знаменитої Чорної гори, де знаходиться однойменний заповідник.

Відео: біля міста Виноградова річка вийшла з берегів і продовжує підійматися

На даний час, на щастя, даних про жертв внаслідок підтоплень на Закарпатті немає. Проте вчора в Рахівському районі зник підліток, який з другом їхав на підводі, але її змило водою в річку. Один з хлопців тоді зміг вибратися, а другого зараз шукають.