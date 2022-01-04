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В Украине резко поменяется погода на Рождество: новый прогноз синоптиков

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Вторник 04 января 2022 12:42
В Украине резко поменяется погода на Рождество: новый прогноз синоптиков Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине изменится на Рождество
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине после рекордно теплого начала 2022-го года снова изменится. Синоптики прогнозируют, что на Рождество 7 января в страну придет похолодание. Сильного минуса не ожидается, но после потепления перемены будут ощутимы.

Что будет с погодой в стране в следующие три дня - читайте ниже в нашем материале Styler.

"Похолодание, хотя и небольшое, предполагается как раз на Рождество, 7 января", - пишет Наталка Диденко.

А вот среда, 5 января будет самым теплым днем в ближайшей перспективе. По прогнозу, Украинского гидрометцентра, на юге будет +9... +13, на западе и в центре +5... +10 (в Черновицкой области до +12 градусов). В северных и восточных областях температура ниже, +2... +6.

Осадки вероятны на севере, востоке и в западных областях. Преимущественно - дождь, там где градусы ниже - со снегом.

В Украине резко поменяется погода на Рождество: новый прогноз синоптиков

Скрин: Погода в Украине 5 января (meteo.gov.ua)

6 января с запада зайдет поток холодного воздуха, который пока не доберется до востока (+6... +8) и юге (+8... +13). На западе, севере и в центре +2... +6, ночью заморозки. Осадки в виде дождя со снегом ожидаются в западной части страны.

В Украине резко поменяется погода на Рождество: новый прогноз синоптиков

Скрин: Погода в Украине 6 января (meteo.gov.ua)

На Рождество, 7 января синоптики обещают пасмурную погоду с +1... -1 днем и до -4 ночью. На юге температура будет немного выше.

В Украине резко поменяется погода на Рождество: новый прогноз синоптиков

Скрин: Погода в Украине 7 января (meteo.gov.ua)

Напомним, что 2022-й год начался с температурных рекордов. 3 января был побит исторический максимум 1899-го года.

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