В Закарпатье во время движения загорелся автобус с 50 пассажирами

ЧП произошло сегодня в Мукачевском районе в селе Нижние Ворота.

Отмечается, что когда загорелся автобус, водитель помог пассажирам эвакуироваться и до приезда спасателей при помощи огнетушителя сам пытался сдерживать распространение пламени.

"Через три минуты после получения вызова на месте происшествия уже работали бойцы ГСЧС государственного пожарно-спасательного поста с. Нижние Ворота, а затем к ним присоединились и пожарные из Воловца", - говорится в сообщении.

Когда бойцы ГСЧС прибыли на место, уже через 15 минут пожар в автобусе был локализован и уже не мог распространяться дальше.

Еще через 10 минут пламя потушили полностью, пожар был ликвидирован.

О травмированных или пострадавших в результате происшествия не сообщается.

На Закарпатье произошел пожар в туристическом автобусе (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)