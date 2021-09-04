Под Житомиром международный автобус врезался в автовоз и сгорел: есть жертва, много пострадавших

Под Житомиром попал в смертельное ДТП пассажирский автобус, выполнявший международный рейс из Польши в Мариуполь. В результате аварии погиб водитель, еще 11 пассажиров получили травмы разной степени тяжкости.

Об этом 4 сентября передали в пресс-службе полиции в Житомирской области.

Авария произошла около половины пятого утра на 177 км автодороги Киев - Чоп в Пулинской территориальной общине возле села Стрибожа. Бус "Neoplan" столкнулся с грузовиком, после чего загорелся.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

На опубликованных фото видно, что автобус полностью сгорел.

Под Житомиром автобус попал в страшное ДТП 4 сентября (фото: zt.npu.gov.ua)

В полиции рассказали, что погибший - второй водитель автобуса, который в момент ДТП отдыхал. Это 30-летний житель Николаевской области. В бусе находились 25 пассажиров, все граждане Украины. После происшествия им понадобилась медицинская помощь.

За рулем автовоза, в который влетел автобус, находился 40-летний житель Запорожья.

"Предварительная правовая квалификация события - ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Продолжается выяснение всех обстоятельств", - рассказали правоохранители.

Автобус, попавший в аварию, ехал из Польши в Мариуполь (фото: zt.npu.gov.ua)