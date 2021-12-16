Под Киевом загорелась маршрутка, в которой было 20 пассажиров

Сегодня, 16 декабря в пригороде столицы, в Ирпене вспыхнула маршрутка. Во время возгорания в ней находились водитель и 20 пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В 08:55 до оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о возгорании автобуса ЗАЗ в городе Ирпень на Новоирпенской трассе. На место вызова направлены спасатели", - говорится в сообщении.

По прибытию спасатели установили, что произошло возгорание маршрутки по всей ее площади.

Вместе с тем, на время возгорания в автобусе находилось 20 пассажиров и водитель.

По информации спасателей, пожар был локализован 09:12 и ликвидирован в 09:21.

На месте происшествия работали 2 единицы техники и 7 человек особого склада.

Как сообщили в ГСЧС, погибших и травмированных в результате инцидента нет.