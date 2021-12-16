ru ua
Чт, 16 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Киевом загорелась маршрутка, в которой было 20 пассажиров

Новина українською →
Киевская область, Четверг 16 декабря 2021 15:03
Под Киевом загорелась маршрутка, в которой было 20 пассажиров Фото: под Киевом загорелась маршрутка, в которой было 20 пассажиров (dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 16 декабря в пригороде столицы, в Ирпене вспыхнула маршрутка. Во время возгорания в ней находились водитель и 20 пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В 08:55 до оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о возгорании автобуса ЗАЗ в городе Ирпень на Новоирпенской трассе. На место вызова направлены спасатели", - говорится в сообщении.

По прибытию спасатели установили, что произошло возгорание маршрутки по всей ее площади.

Вместе с тем, на время возгорания в автобусе находилось 20 пассажиров и водитель.

По информации спасателей, пожар был локализован 09:12 и ликвидирован в 09:21.

На месте происшествия работали 2 единицы техники и 7 человек особого склада.

Как сообщили в ГСЧС, погибших и травмированных в результате инцидента нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Ирпень Пожар
NEWS
Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров
Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров
DAILY
Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше