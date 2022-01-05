На Закарпатті під час руху загорівся автобус з 50 пасажирами

На Закарпатті в туристичному автобусі сталося загоряння прямо під час руху. У салоні в цей момент знаходилися 50 пасажирів. Пожежники, які прибули, загасили вогонь у транспорті, і, на щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Про це 5 січня передали в прес-службі ДСНС у Закарпатській області.
Надзвичайна подія сталася сьогодні в Мукачівському районі в селі Нижні Ворота.
Зазначається, що коли загорівся автобус, водій допоміг пасажирам евакуюватися і до приїзду рятувальників за допомогою вогнегасника сам намагався стримувати поширення полум'я.
"За три хвилини після отримання виклику на місці події вже працювали бійці ДСНС державного пожежно-рятувального поста с. Нижні Ворота, а згодом до них долучилися й вогнеборці з Воловця", - йдеться в повідомленні.
Коли бійці ДСНС прибули на місце, вже через 15 хвилин пожежа в автобусі була локалізована і вже не могла поширюватися далі.
Ще через 10 хвилин полум'я загасили повністю, пожежу було ліквідовано.
Про травмованих або постраждалих в результаті події не повідомляється.
На Закарпатті сталася пожежа в туристичному автобусі (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)
Раніше повідомлялося, що в середині грудня під Києвом загорілася маршрутка, в якій було 20 пасажирів.
Нагадаємо, у вересні 2021-го під Житомиром міжнародний автобус врізався в автовоз і згорів, і в результаті події одна людина загинула і було багато постраждалих.