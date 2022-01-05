На Закарпатті під час руху загорівся автобус з 50 пасажирами

Надзвичайна подія сталася сьогодні в Мукачівському районі в селі Нижні Ворота.

Зазначається, що коли загорівся автобус, водій допоміг пасажирам евакуюватися і до приїзду рятувальників за допомогою вогнегасника сам намагався стримувати поширення полум'я.

"За три хвилини після отримання виклику на місці події вже працювали бійці ДСНС державного пожежно-рятувального поста с. Нижні Ворота, а згодом до них долучилися й вогнеборці з Воловця", - йдеться в повідомленні.

Коли бійці ДСНС прибули на місце, вже через 15 хвилин пожежа в автобусі була локалізована і вже не могла поширюватися далі.

Ще через 10 хвилин полум'я загасили повністю, пожежу було ліквідовано.

Про травмованих або постраждалих в результаті події не повідомляється.

На Закарпатті сталася пожежа в туристичному автобусі (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)