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В Закарпатье во время движения загорелся автобус с 50 пассажирами

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Закарпатье, Среда 05 января 2022 17:02
В Закарпатье во время движения загорелся автобус с 50 пассажирами Коллаж РБК-Украина: на Закарпатье горел туристический автобус
Автор: Владимир Костырин

На Закарпатье в туристическом автобусе произошло возгорание прямо во время движения. В салоне в этот момент находились 50 пассажиров. Прибывшие пожарные потушили огонь в транспорте, и, к счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом 5 января передали в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.

ЧП произошло сегодня в Мукачевском районе в селе Нижние Ворота.

Отмечается, что когда загорелся автобус, водитель помог пассажирам эвакуироваться и до приезда спасателей при помощи огнетушителя сам пытался сдерживать распространение пламени.

"Через три минуты после получения вызова на месте происшествия уже работали бойцы ГСЧС государственного пожарно-спасательного поста с. Нижние Ворота, а затем к ним присоединились и пожарные из Воловца", - говорится в сообщении.

Когда бойцы ГСЧС прибыли на место, уже через 15 минут пожар в автобусе был локализован и уже не мог распространяться дальше.

Еще через 10 минут пламя потушили полностью, пожар был ликвидирован.

О травмированных или пострадавших в результате происшествия не сообщается.

В Закарпатье во время движения загорелся автобус с 50 пассажирами

На Закарпатье произошел пожар в туристическом автобусе (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)

Ранее сообщалось, что в середине декабря под Киевом загорелась маршрутка, в которой было 20 пассажиров.

Напомним, в сентябре 2021-го под Житомиром международный автобус врезался в автовоз и сгорел, и в результате происшествия один человек погиб и было много пострадавших.

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ГСЧС Закарпатская область Пожар
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