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На Закарпатті під час руху загорівся автобус з 50 пасажирами

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Закарпаття, Середа 05 січня 2022 17:02
На Закарпатті під час руху загорівся автобус з 50 пасажирами Колаж РБК-Україна: на Закарпатті горів туристичний автобус
Автор: Володимир Костирін

На Закарпатті в туристичному автобусі сталося загоряння прямо під час руху. У салоні в цей момент знаходилися 50 пасажирів. Пожежники, які прибули, загасили вогонь у транспорті, і, на щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це 5 січня передали в прес-службі ДСНС у Закарпатській області.

Надзвичайна подія сталася сьогодні в Мукачівському районі в селі Нижні Ворота.

Зазначається, що коли загорівся автобус, водій допоміг пасажирам евакуюватися і до приїзду рятувальників за допомогою вогнегасника сам намагався стримувати поширення полум'я.

"За три хвилини після отримання виклику на місці події вже працювали бійці ДСНС державного пожежно-рятувального поста с. Нижні Ворота, а згодом до них долучилися й вогнеборці з Воловця", - йдеться в повідомленні.

Коли бійці ДСНС прибули на місце, вже через 15 хвилин пожежа в автобусі була локалізована і вже не могла поширюватися далі.

Ще через 10 хвилин полум'я загасили повністю, пожежу було ліквідовано.

Про травмованих або постраждалих в результаті події не повідомляється.

На Закарпатті під час руху загорівся автобус з 50 пасажирами

На Закарпатті сталася пожежа в туристичному автобусі (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)

Раніше повідомлялося, що в середині грудня під Києвом загорілася маршрутка, в якій було 20 пасажирів.

Нагадаємо, у вересні 2021-го під Житомиром міжнародний автобус врізався в автовоз і згорів, і в результаті події одна людина загинула і було багато постраждалих.

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ДСНС Закарпатська область Пожежа
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