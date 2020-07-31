На Закарпатье нашли врача-беглеца, который убил роженицу

В Закарпатье задержали медика, которого признали виновным в смерти роженицы в 2017 году. Медик-беглец получил приговор суда, но прятался от наказания. Как сообщили в пресс-службе полиции, врача нашли в больнице города Хуст.

В правоохранительных органах сообщили, что из-за неудовлетворительного состояния здоровья врач находится под наблюдением медиков. Его охраняют полицейские. Как только состояние медика улучшится, он будет доставлен в учреждение исполнения наказаний.

Сообщается, что предварительно суд вынес мужчине приговор, по которому он был признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Речь идет о смерти роженицы, которая была пациенткой данного врача.

Судом медику был назначен меру наказания - 1 год лишения свободы. Также медик и Хустская районная больница должны выплатить пострадавшим 400 тысяч гривен морального ущерба, 45,3 тысячи гривен материального ущерба и более 31 тысячи гривен ущерба, причиненного смертью матери ее несовершеннолетним детям.

Как мы ранее писали, в Бориславе Львовской области отправят под суд четырех врачей, которые подозреваются в халатном исполнении своих обязанностей. По вине медиков погибла 31-летняя женщина, а ее ребенок получил серьезные проблемы со здоровьем.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кропивницком разгорелся медицинский скандал, роженица обвинила врачей в гибели ребенка.