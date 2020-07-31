На Закарпатті знайшли лікаря-втікача, який убив породіллю

В Закарпатті затримали медика, якого визнали винним у смерті породіллі в 2017 році. Медик-утікач отримав вирок суду, але ховався від покарання. Як повідомили у прес-службі поліції, лікаря знайшли у лікарні міста Хуст.

У правоохоронних органах повідомили, що через незадовільний стан здоров'я лікар перебуває під наглядом медиків. Його охороняють поліцейські. Як тільки стан медика покращиться, він буде доставлений в установу виконання покарань.

Повідомляється, що попередньо суд виніс вирок чоловікові, з яким він був визнаний винним у неналежному виконанні професійних обов'язків. Мова йде про смерть породіллі, яка була пацієнткою цього лікаря.

Судом медику було призначено міру покарання - 1 рік позбавлення волі. Також медик і Хустська районна лікарня повинні виплатити постраждалим 400 тисяч гривень моральної шкоди, 45,3 тисячі гривень матеріальної шкоди та більше 31 тисячі гривень шкоди, заподіяної смертю матері її неповнолітнім дітям.

Як ми раніше писали, у Бориславі Львівської області відправлять під суд чотирьох лікарів, які підозрюються у недбалому виконанні своїх обов'язків. З вини медиків загинула 31-річна жінка, а її дитина отримала серйозні проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кропивницькому розгорівся медичний скандал, породілля звинуватила лікарів у загибелі дитини.