Под Львовом погибла роженица, пострадал малыш: врачи отправятся под суд

По вине врачей под Львовом погибла роженица (Коллаж РБК-Украина)

В Бориславе погибла 31-летняя роженица, а ее четвертый ребенок остался инвалидом

В Бориславе Львовской области отправят под суд четырех врачей, которые подозреваются в халатном исполнении своих обязанностей. По вине медиков погибла 31-летняя женщина, а ее ребенок получил серьезные проблемы со здоровьем.

Трагедия в Бориславе произошла осенью 2018 года. 31-летняя местная жительница поступила в больницу с четвертой беременностью на 37-38 неделе. Она провела в стационаре несколько дней и была отправлена домой. По медицинскому показанию ей было назначено кесарево сечение. 14 сентября она снова обратилась в родильное отделение из-за ургентных показаний. Консилиум принял решение проводить операцию немедленно и был вызван анестезиолог.

"Медики начали операцию кесарева сечения, однако после пяти неудачных попыток интубации у женщины произошла остановка сердца. Операцию прекратили и начали осуществлять реанимационные мероприятия, в частности, интенсивную терапию. Незадолго до этого у женщины возникли тонико-клонические судороги, и врачи позвали на помощь заведующего хирургией, который тоже не смог провести трахеотомию из-за короткой шеи и технических трудностей", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Львовской области, пишет УНИАН.

Состояние женщины было очень тяжелым, и врачи вызвали львовскую медицину катастроф. Специалисты выполнили трахеотомию, освободили трахеи от слизи, а после – женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. И только после этого роженицу прооперировали и достали ребенка.

"Длительная гипоксия и другие осложнения необратимо повлияли на состояние ребенка, и как следствие, привели к инвалидности. В тот же день роженицу реанимобилем перевезли в реанимацию Львовской областной клинической больницы, где она скончалась 27 сентября", - добавили в прокуратуре.

Четырем врачам из Борислава было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1,2 ст. 140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия). В частности, в совершении преступления подозреваются заведующий хирургическим отделением, два акушера-гинеколога и анестезиолог Центральной городской больницы города Борислава.

Максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность на срок до трех лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кропивницком разгорелся медицинский скандал, роженица обвинила врачей в гибели ребенка.