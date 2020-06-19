Под Кропивницким роженице угробили ребенка: детали страшного скандала

Под Кропивницким случилась трагедия с роженицей (фото: freepic.com)

В Кировоградской области женщина потеряла здорового ребенка

В Кировоградской области произошла трагедия, 34-летняя Яна Глушко потеряла ребенка, который был здоров. Женщина винит во всем врачей и обвиняет их в том, что они сделали ей кесарево сечение.

Беременность у Яны проходила отлично, она ни на что не жаловалась и ни разу не лежала на сохранении. Как сообщает "Обозреватель", в роддом женщина поступила в срок - на 40-ой неделе, у нее отошли воды. Ее привезли в больницу Малой Виски. Но никто не знал, чем дальше обернутся долгожданные роды.

Через пару часов у Яны поднялось давление и начались резкие боли внизу живота. Также сильно отекли ноги. Родовая деятельность не начиналась, боли были адские. Яна просила и умоляла врачей сделать кесарево, но они ответили, что она сможет родить самостоятельно, как и большинство женщин.

"Матка открылась, но давление поднялось еще выше. Я задыхаюсь. Умоляю их, вызовите врачей для кесарево, у меня есть деньги, если надо мы еще привезем, только сделайте кесарево! Но они отказывают, хотя с меня льется кровь", – вспоминает со слезами Яна.

Далее врачи стимулировали родовую деятельность, но матка не открывалась и женщина даже не в силах была тужиться.

Яна описывает муки того дня. По ее словам, из нее лилась кровь, ее поставили на колени, а ребенка буквально выдавливали из нее. Она чувствовала, как бьется его сердце, как выходила головка. То, что происходило дальше, не поддается логике. Врачи сказали Яне, что ребенок жив и они унесли его в реанимацию. Но она видела, как ему делали искусственное дыхание и смутило то, что малыш не заплакал.

Мама Яны приехала в больницу уже под утро. Ее снова не хотели пускать, тогда она пригрозила полицией. Когда она увидела картину в родзале, то была в шоке – ее дочь лежала вся в крови, а рядом никого не было, все попрятались.

Малыш родился весом более 5 килограммов. Как выяснилось при вскрытии тела ребенка, он был здоров, смерть наступила в результате асфиксии. Перед Яной не извинился ни один врач, медики сказали, что так получилось, а обменную карту роженицы ей так и не отдали.

В полиции Кировоградской области информацию по этому факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 140 УК Украины (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским сотрудником).

Как мы ранее сообщали, в Украине сняли запрет на партнерские роды во время карантина.

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Автор: Людмила Жукова