На Закарпатье мужчина в храме перекрестился и украл деньги. И не только (видео)

На Закарпатье мужчина обокрал церковь и перекрестился. Набожный вор попал на видео.
Кадры изнутри храма появились на Facebook-странице Римско-Католического Прихода Успения Пресвятой Девы Марии в городе Свалява.
На видео мужчина заходит в храм. Сперва он вынул из пачки, которая стоит на стуле, несколько масок, и спрятал в карман. Перекрестился. А дальше, начинал воровать деньги из коробки для пожертвований.
Какую сумму похитил мужчина и обращались ли церковники в полицию пока неизвестно.
Набожный вор в церкви на Закарпатье
Но зато видео взорвало сеть.
Скриншоты (facebook.com/svalyava.sds)
Напомним, что в Киеве горе-вор стал звездой соцсетей. Пользователи удивляются интеллектуальным способностям вора.
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