На Закарпатті чоловік у храмі перехрестився та вкрав гроші. І не тільки (відео)

На Закарпатті чоловік обікрав церкву і перехрестився. Набожний злодій потрапив на відео.
Кадри з середини храму з'явилися на Facebook-сторінці Римсько-Католицької Парафії Успіння Пресвятої Діви Марії у місті Свалява.
На відео чоловік заходить у храм. Спершу він вийняв з пачки, яка стоїть на стільці, кілька масок, і сховав у кишеню. Перехрестився. А далі, починав красти гроші з коробки для пожертвувань.
Яку суму викрав чоловік та чи зверталися церковники до поліції наразі невідомо.
Набожний злодій у церкві на Закарпатті
Але зате відео підірвало мережу.
Скріншоти (facebook.com/svalyava.sds)
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