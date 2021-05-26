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Закарпаття та Буковину засипало великим градом: фото бурхливої негоди

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Середа 26 травня 2021 11:24
Закарпаття та Буковину засипало великим градом: фото бурхливої негоди На Західній Україні випав град (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Західній Україні випав сильний град. Негода сталася 25 травня в селі Калини, що у високогір'ї Тячівщини Закарпатської області, та в смт. Путила Чернівецької області.

Про це пише ТСН, посилаючись на соцмережі.

Як повідомила журналістка Оксана Порох, в горах Чернівецької області напередодні була сильна злива, а потім випав град. Місцева мешканка зазначає, що день взагалі був спекотним, повітря прогрілося до +28 градусів.

"Цієї весни в Карпатах дивна погода. День порадував жаркими + 28, а вечір приголомшив зливою і градом", — написала вона.

Також українці в соцмережах відзначали, що погода в Карпатах 25 травня була дуже мінливою і змінювалася протягом години. В результаті після рясного граду, людей ввечері порадувало яскраве сонечко.

"Бувають сонячні і яскраві дні, а бувають дощові і холодні. Все як в житті, змінюється настрій, виникають якісь перешкоди, але завжди все налагоджується і стає тепло і добре. Ось так у нас погода змінювалася протягом години. А в результаті така краса - вечірнє яскраве сонце", - йдеться в повідомленні одного з гірськолижних комплексів в Facebook.

Закарпаття та Буковину засипало великим градом: фото бурхливої негоди

На Закарпатті випав град

Як ми раніше писали, синоптики попередили про грозу і град в Україні.

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