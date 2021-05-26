Объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о грозе и граде в Украине

Погода в Украине 26 мая резко ухудшилась. Объявлено штормовое предупреждение в северных, Винницкой, Черкасской областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям , ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Сегодня утром, днем в северных, Винницкой, Черкасской областях гроза, в некоторых регионах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

На сайте УкрГидрометцентра указано, что сегодня дожди и грозы ожидаются в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях. На остальной территории страны сухо.

Температура воздуха в западных регионах составит +19 +21 днем, в Тернопольской области до +22, ночью +11 +13. В центре, на севере и востоке Украины днем столбики термометров покажут +22+26 градусов, ночью +12+14.