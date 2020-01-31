ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Захватывающие приключения: февраль принесет этим знакам Зодиака невероятную любовь

STYLERЖизнь    31.01.2020 - 06:34
Захватывающие приключения: февраль принесет этим знакам Зодиака невероятную любовь
Гороскоп на 2020 год (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в феврале ожидают романтические приключения

Гороскоп на 2020 говорит о том, что весь год Белой Металлической Крысы будет удачным и многих ожидают кардинальные изменения в жизни. Некоторые смогут существенно улучшить свое материальное положение, а некоторым звезды пророчат долгожданную встречу с перспективным продолжением.

Астрологи прогнозируют, что в феврале будет много чувств, нежности и невероятных признаний. Они назвали знаки Зодиака, которым последний месяц зимы подарит настоящие и искренние чувства.

Телец

В феврале в дуэте сойдутся Сатурн и Меркурий, которые поддержат любые начинания Тельцов и помогут наладить отношения, возродить былые чувства, вернуть партнера или завязать новые отношения. Все авантюры Тельцов будут иметь поддержку свыше и месяц будет идеальным для любви.

Рак

В феврале представители этого знака Зодиака будут полны сил и намерений. Звезды сулят им укрепление отношений и даже решение вступить в брак. Для тех, кто еще в поиске – возможен приятный сюрприз в виде знакомства с человеком, который кардинально изменит не только жизнь, но и отношение ко многим вещам.

Скорпион

Самые важные события февраля у Скорпионов будут происходить в семье, в отношениях. Тема любви выйдет на первый план, и Скорпионы будут наслаждаться гармонией, покоем и чувственностью. Астрологи предупреждают, что для идеального баланса необходимо удерживать равновесие, не терять голову и прислушаться к своему сердцу.

Козерог

Месяц будет захватывающим и спонтанным, возможны неожиданные поездки, внезапные предчувствия и важные решения. Все это будет касаться дел сердечных. В феврале планеты будут подсказывать Козерогам план достижения своей мечты и стоит лишь прислушаться к ним.

Эти знаки Зодиака ждут крутые перемены весной: жизнь с чистого листа Февраль отсыпет удачи по полной: знаки Зодиака, которых ждет сказочное везение
Новости Украины гороскопзнаки Зодиакаастрологастрология
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь