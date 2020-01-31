Захоплюючі пригоди: лютий принесе цим знакам Зодіаку неймовірну любов

Гороскоп на 2020 рік (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких у лютому чекають романтичні пригоди

Гороскоп на 2020 говорить про те, що весь рік Білого Металевого Щура буде вдалим і багатьох очікують кардинальні зміни в житті. Деякі зможуть істотно поліпшити своє матеріальне становище, а деяким зірки пророкують довгоочікувану зустріч з перспективним продовженням.

Астрологи прогнозують, що в лютому буде багато почуттів, ніжності та неймовірних зізнань. Вони назвали знаки Зодіаку, яким останній місяць зими подарує справжні й щирі почуття.

Телець

У лютому в дуеті зійдуться Сатурн і Меркурій, які підтримають будь-які починання Тельців і допоможуть налагодити стосунки, відродити колишні почуття, повернути партнера або зав'язати нові стосунки. Всі авантюри Тельців будуть мати підтримку зверху і місяць буде ідеальним для любові.

Рак

У лютому представники цього знаку Зодіаку будуть повні сил і намірів. Зірки обіцяють їм зміцнення відносин і навіть рішення вступити в шлюб. Для тих, хто ще в пошуку – можливий приємний сюрприз у вигляді знайомства з людиною, який кардинально змінить не тільки життя, але й ставлення до багатьох речей.

Скорпіон

Найважливіші події лютого у Скорпіонів будуть відбуватися в сім'ї, у відносинах. Тема кохання вийде на перший план, і Скорпіони будуть насолоджуватися гармонією, спокоєм і чуттєвістю. Астрологи попереджають, що для ідеального балансу необхідно утримувати рівновагу, не втрачати голову і прислухатися до свого серця.

Козоріг

Місяць буде захопливим і спонтанним, можливі несподівані поїздки, раптові передчуття і важливі рішення. Все це буде стосуватися справ сердечних. У лютому планети будуть підказувати Козерогам план досягнення своєї мрії та варто лише прислухатися до них.