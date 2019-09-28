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Захотелось с вами поделиться: Волочкова сделала важное заявление о Заворотнюк

STYLERПерсоны    28.09.2019 - 13:14
Захотелось с вами поделиться: Волочкова сделала важное заявление о Заворотнюк
Анастасия Волочкова (фото: instagram.com/volochkova_art)

Артистка опубликовала необычное видео

Волочкова решила высказаться касательно заболевания Анастасии Заворотнюк и опубликовала соответствующее видео. Публикацию артистка разместила в соцсети Instagram.

"Сейчас можно только молиться о ней и надеяться о выздоровлении. Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться... Без слов... Подробно в моем сториз... Я выключила комменты", - написала Волочкова.

По словам звезды, сделала она это с той целью, чтобы не видеть гневные комментарии.

"Мои золотые, а вы сами хоть что-нибудь сделайте в жизни, прежде, чем меня осуждать. Встаньте на пуанты, потанцуйте в них на мировых сценах, на коньках покатайтесь не на дворовом катке, а на Первом канале на всю страну представляя свои формы и хореографические композиции, сыграйте драматические спектакли, снимитесь в кино, запишите песни авторские, найдите любимую женщину или мужчину, и я на вас посмотрю, пока сама любима и люблю! И пока многие не могут пережить моего успеха и того факта, что мужчины достойные стоят передо мной на коленях, одаривая цветами и целуя мои руки..." - заявила звезда.

Напомним, что Анастасию Волочкову высмеяли за абсурдный фотошоп, который она применила на своей фотографии с отдыха на Мальдивах.

Ранее Волочкова призналась, что потеряла ребенка из-за стресса.

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