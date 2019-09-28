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Молимося: подруга Заворотнюк зробила важливу заяву

STYLERПерсони    28.09.2019 - 13:17
Молимося: подруга Заворотнюк зробила важливу заяву
Анастасія Заворотнюк (Фото: bzns.media)

Волочкова опублікувала незвичайне відео і закликала молитися за Заворотнюк

Волочкова вирішила висловитися щодо захворювання Анастасії Заворотнюк і опублікувала відповідне відео. Публікацію артистка розмістила у соцмережі Instagram.

"Зараз можна тільки молитися за неї і сподіватися на одужання. Чомусь саме цим відео захотілося з вами поділитися... Без слів... Докладно в моєму сторіз... Я вимкнула коменти", - написала Волочкова.

За словами зірки, вона зробила це з тією метою, щоб не бачити гнівні коментарі.

"Мої золоті, а ви самі хоч що-небудь зробіть в житті, перш, ніж засуджувати мене. Встаньте на пуанти, потанцюйте в них на світових сценах, катайтеся на ковзанах не на дворовій ковзанці, а на Першому каналі на всю країну представляючи свої форми та хореографічні композиції, зіграйте драматичні спектаклі, зніміться в кіно, запишіть пісні авторські, знайдіть кохану жінку чи чоловіка, і я на вас подивлюся, поки сама кохана і кохаю! І поки багато хто не може пережити мого успіху і того факту, що чоловіки гідні стоять переді мною на колінах, обдаровуючи квітами і цілуючи мої руки... "- заявила артистка.

Нагадаємо, що Заворотнюк прийшла в себе і написала заповіт: всі деталі.

Раніше Заворотнюк в лікарні відвідала однорічну дочку.

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