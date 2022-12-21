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Свіжі продукти щодня: десантники 95-ї ОДШБр показали фронтове меню (відео)

Бійці ЗСУ показали своє меню (Скріншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

Українські воїни продовжують боротися з окупантами та захищати нашу землю від ворога. Для того, щоб підтримувати сили, наші бійці повинні добре харчуватися, і вони це роблять.

Так, українські захисники з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади на сторінці у Facebook показали, що їдять.

Що їдять наші воїни

Військові зовсім не скаржаться, а навіть навпаки, вихваляються тим, що свіжі продукти їм привозять щодня.

Поруч із бійцями стоїть чимало коробок зі смаколиками, щоб було чим перекусити - масло, сир, печиво. Щодня на передову привозять гарячу їжу, салати, фрукти. Також воїнам передають посилки з дому.

Один із військових демонструє запас сала, який має бригада.

"Щодня їмо суп, салат, гречку, картоплю, м'ясо, овочі, фрукти. Годують - не скаржимося. Просуваємося і тримаємо оборону", - розповів один із бійців ЗСУ.

Дивіться на відео, як снідають наші захисники, і чим закінчилася трапеза.

Як ми писали трохи раніше, бійці ЗСУ показали, як харчуються на війні.

Також ми повідомляли, що в мережі показали сухпайки російських окупантів, які навіть свині не їдять.

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