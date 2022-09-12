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Борщ вареники и даже суши: бойцы ВСУ показали, как питаются на войне (видео)

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Понедельник 12 сентября 2022 09:21
Борщ вареники и даже суши: бойцы ВСУ показали, как питаются на войне (видео) Что едят ВСУ на войне (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские защитники на войне готовят на полевой кухне разнообразные блюда. В их меню традиционный борщ, вареники, салаты и даже суши.

Меню наших бойцов показали на видео "Суспільного".

Как питаются ВСУ

Обычно в каждом подразделении есть специально обученные повара. Когда идут на задачи, получают сухой паек, которые производят в Украине, а также от партнеров НАТО.

Однако, когда есть возможность наши защитники предпочитают свежеприготовленные блюда.

В ролике показано, как на полевой кухне военные делают салаты, варят ароматный борщ с мясом, готовят вареники. Также в меню присутствует запеченная рыба и даже суши.

Каждый военный должен питаться минимум три раза в сутки. Суточная норма калорий должна быть не менее 3500.

Военные шутят, что даже сложные боевые задачи им не мешают обедать.

Как мы писали ранее, в сети показали сухой паек российских оккупантов, его даже свиньи не едят.

Также читайте, члены НАТО начали собирать зимнюю форму для ВСУ.

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Вооруженные силы Украины
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