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Свежие продукты каждый день: десантники 95-й ОДШБр показали фронтовое меню (видео)

Бойцы ВСУ показали свое меню (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Украинские воины продолжают бороться с оккупантами и защищать нашу землю от врага. Для того, чтобы поддерживать силы наши бойцы должны отлично питаться, и они это делают.

Так, украинские защитники из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на странице в Facebook показали, что едят.

Что едят наши воины

Военные совсем не жалуются, а даже наоборот, хвастаются тем, что свежие продукты им привозят каждый день.

Рядом с бойцами стоит немало коробок со вкусностями, чтобы было чем перекусить - масло, сыр, печенье. Каждый день на передовую привозят горячую еду, салаты, фрукты. Также воинам передают посылки из дома.

Один из военных демонстрирует запас сала, который есть у бригады.

"Каждый день едим суп, салат, гречку, картошку, мясо, овощи, фрукты. Кормят - не жалуемся. Продвигается и держим оборону", - рассказал один из бойцов ВСУ.

Смотрите на видео, как завтракают наши защитники, и чем закончилась трапеза.

Как мы писали немного ранее, бойцы ВСУ показали, как питаются на войне.

Также мы сообщали, что в сети показали сухой паек российских оккупантов, который даже свиньи не едят.

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