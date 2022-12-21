Свежие продукты каждый день: десантники 95-й ОДШБр показали фронтовое меню (видео)

Украинские воины продолжают бороться с оккупантами и защищать нашу землю от врага. Для того, чтобы поддерживать силы наши бойцы должны отлично питаться, и они это делают.
Так, украинские защитники из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на странице в Facebook показали, что едят.
Военные совсем не жалуются, а даже наоборот, хвастаются тем, что свежие продукты им привозят каждый день.
Рядом с бойцами стоит немало коробок со вкусностями, чтобы было чем перекусить - масло, сыр, печенье. Каждый день на передовую привозят горячую еду, салаты, фрукты. Также воинам передают посылки из дома.
Один из военных демонстрирует запас сала, который есть у бригады.
"Каждый день едим суп, салат, гречку, картошку, мясо, овощи, фрукты. Кормят - не жалуемся. Продвигается и держим оборону", - рассказал один из бойцов ВСУ.
Смотрите на видео, как завтракают наши защитники, и чем закончилась трапеза.
Как мы писали немного ранее, бойцы ВСУ показали, как питаются на войне.
Также мы сообщали, что в сети показали сухой паек российских оккупантов, который даже свиньи не едят.