Захисник України, який повернувся з полону окупантів, нарешті побачив кохану: зворушливе відео

Керівниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Центрального регіону Юлія Приймак показала у своєму TikTok відео, як один із воїнів зв'язався зі своєю другою половинкою, та поспілкувався онлайн.

Обидва, сяючи від щастя, не могли стримати емоції, та плакали від щастя.

Перший дзвінок звільненого з полону бійця додому (фото: скріншот з відео)

"Привіт! Як у тебе справи? Я вже вдома! Як я радий тебе бачити... я мріяв про це стільки місяців!" - усміхається боєць.

Також він показав фотографію зі своєю дівчиною, яка була зроблена ще у "мирну епоху".

Подивіться ці кадри, які говорять самі за себе.

Відео: український воїн, звільнений із російського полону, зателефонував додому

Звільнений з полону військовий та керівниця КШППВ Центрального регіону Юлія Приймак (фото: facebook.com/pryimak.yulia)

Також вона опублікувала кадри, як зустрічають захисників України, які повернулися додому з полону.

Відео: зустріч звільнених українських воїнів, які повернулися з полону

Відео: перший дзвінок додому захисниці України, яка повернулася з полону

Як поінформували в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, вдалося повернути додому 92 військовослужбовці ЗСУ, 20 бійців тероборони, 11 нацгвардійців, 3 прикордонники, 2 моряки та 2 бійці ДССТ. Серед них рядові та сержанти.

Зазначається також, що серед звільнених воїнів 48 вважалися зниклими безвісти.

130 українських захисників повернулися з ворожого полону (фото: facebook.com/koordshtab)

Частина українських захисників, які пережили ворожий полон, мають поранення, численні контузії, а також втратили кінцівки.

Найстаршому, хто повернувся додому - 58 років, а наймолодшому лише 21 рік.

Відео: із ворожого полону повернулися 130 українських воїнів