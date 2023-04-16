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Захисник України, який повернувся з полону окупантів, нарешті побачив кохану: зворушливе відео

Фото: 130 українських бійців повернулися з ворожого полону додому (facebook.com/koordshtab)
Автор: Володимир Костирін

Україна в рамках великого обміну полоненими, що було проведено у кілька етапів і завершилося на Великдень, 16 квітня, змогла повернути додому 130 українських захисників.

Воїни, звільнені з полону російських окупантів, потребують реабілітації та лікування, при цій бійці вже нарешті змогли зв'язатися зі своїми рідними та близькими.

Зворушливі кадри, як український боєць нарешті, через 5 місяців, поспілкувався зі своєю коханою через відеозв'язок, опублікованим у мережі.

Керівниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Центрального регіону Юлія Приймак показала у своєму TikTok відео, як один із воїнів зв'язався зі своєю другою половинкою, та поспілкувався онлайн.

Обидва, сяючи від щастя, не могли стримати емоції, та плакали від щастя.

Перший дзвінок звільненого з полону бійця додому (фото: скріншот з відео)

"Привіт! Як у тебе справи? Я вже вдома! Як я радий тебе бачити... я мріяв про це стільки місяців!" - усміхається боєць.

Також він показав фотографію зі своєю дівчиною, яка була зроблена ще у "мирну епоху".

Подивіться ці кадри, які говорять самі за себе.

@pryimak_yuliia З поверненням, Герою! #ДмитроУсов #україна daylight by david kushner - david kushner

Відео: український воїн, звільнений із російського полону, зателефонував додому

Звільнений з полону військовий та керівниця КШППВ Центрального регіону Юлія Приймак (фото: facebook.com/pryimak.yulia)

Також вона опублікувала кадри, як зустрічають захисників України, які повернулися додому з полону.

Відео: зустріч звільнених українських воїнів, які повернулися з полону

Відео: перший дзвінок додому захисниці України, яка повернулася з полону

Як поінформували в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, вдалося повернути додому 92 військовослужбовці ЗСУ, 20 бійців тероборони, 11 нацгвардійців, 3 прикордонники, 2 моряки та 2 бійці ДССТ. Серед них рядові та сержанти.

Зазначається також, що серед звільнених воїнів 48 вважалися зниклими безвісти.

130 українських захисників повернулися з ворожого полону (фото: facebook.com/koordshtab)

Частина українських захисників, які пережили ворожий полон, мають поранення, численні контузії, а також втратили кінцівки.

Найстаршому, хто повернувся додому - 58 років, а наймолодшому лише 21 рік.

Відео: із ворожого полону повернулися 130 українських воїнів

Нагадаємо, перед цим, 10 квітня, Україна повернула з російського полону 100 військових, серед них захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомелю.

Серед них також - захисниця "Азовсталі" Валерія "Нава" Карпиленко, поетеса та письменниця з Маріуполя.

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Збройні сили УкраїниОбмін полоненими