З полону оккупантів повернулася захисниця Маріуполя, поетеса і письменниця Валерія "Нава" Карпиленко

У рамках чергового обміну полоненими 10 квітня Україна повернула сто захисників, серед яких і учасниця оборони Маріуполя, боєць "Азова", поетеса та письменниця Валерія Карпиленко із позивним "Нава".

Відео і фото, як українські військовослужбовці, що пройшли ворожий полон, повернулися на батьківщину, опубліковані у мережі.

Серед 80 захисників та 20 захисниць - 21 військовослужбовець ЗСУ та 11 бійців тероборони, 22 моряки, 22 прикордонники, 24 нацгвардійці. Вони стримували навали російських загарбників та брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках.

Серед наших героїв - захисники Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, Чонгара, острови Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.

Як зазначили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, майже половина зі звільнених полонених мають тяжкі поранення, хвороби або зазнавали тортур у російському полоні.

Звільнені українські захисники повернулися додому з ворожого полону (фото: t.me/Koord_shtab/facebook.com)

"Нава" Карпиленко пробула в катівнях в інтервентів майже 11 місяців - з 16 травня минулого року.

Пані Вікторія здобула популярність у рідному Маріуполі як письменниця та поетеса з творчим псевдонімом Владі Миру, розповіла громадська діячка Марія Кутнякова у своєму Facebook.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ вона відклала перо і взяла в руки зброю, щоб обороняти батьківщину від загарбників разом зі своїм коханим прикордонником Андрієм Суботіним з позивним "Борода", з яким познайомилася три роки тому.

Андрій "Борода" Суботін та Валерія "Нава" Карпиленко (фото: "Вікна")

Тоді, 5 травня 2022-го, на заводі "Азовсталь" пара стала чоловіком та дружиною. Зворушливі весільні фото з бункера, який безперервно штурмували та обстрілювали з усіх видів озброєння російські окупанти, пані Валерія опублікувала у мережі, і кадри облетіли всю Україну і не лише.

"Нава" розповідала, що обіцяла своєму коханому вибратися, а "він обіцяв мені вижити", пише Олександр Барабошко у Facebook.

Сто захисників України 10 квітня повернулися з російського полону в рамках обміну полоненими (фото: t.me/Koord_shtab/facebook.com)

"Але по факту із цього пекельного місця, де дуже мучаться наші поранені захисники, де вони гинуть, його душа звідси вибралася", - казала пані Валерія.

Суботін загинув від кулі ворожого снайпера. Це сталося за три дні після весілля. "Нава" після трагедії ще деякий час продовжувала писати коханому записки, чекала на відповідь.

"Нас одружили в день народження "Азова". Прикордонника та азовку. Просто зробили рапорт. Тут, під вибухами та обстрілами. Але це був такий щасливий день і щасливе фото... Андрій зробив мені на Азовсталі обручки з фольги... Вони були ідеальні... Ми встигли одружитися. Встигли бути щасливими. Не встигли набутися разом. Я любитиму тебе вічно, мій Герой", - так писала пані Валерія.

Захисниця Маріуполя "Нава" ділилася в мережі розповіддю про щастя зі своїм коханим Андрієм Суботіним, життя якого забрало куля ворожого снайпера (фото: t.me)

Сьогодні "Нава" разом з іншими українськими захисниками повернулася додому. Вона потрапила на відео, оприлюднене у мережі.

"Лєро, ми на тебе дуже чекали! Я плачу і тіло все тремтить від цієї новини. Мені навіть не потрібно перевіряти списки, достатньо голосу і обличчя. Наша сильна дівчинка, Нава, вдома", - пише журналістка Анна Чуданова у своєму Facebook.

Відео: "Нава" повернулася з ворожого полону разом з іншими 99 захисниками