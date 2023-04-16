Вернувшийся из плена оккупантов защитник Украины наконец увидел любимую: трогательное видео

Руководительница Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Центрального региона Юлия Приймак показала в своем TikTok видео, как один из воинов связался со своей второй половинкой, и пообщался онлайн.

Оба, сияя от счастья, не могут сдержать эмоции, и плачут от счастья.

Первый звонок освобожденного из плена бойца домой (фото: скриншот с видео)

"Привет! Как твои дела? Я уже дома! Как я рад тебя видеть... я мечтал об этом столько месяцев!" - улыбается боец.

Также он показал фотографию со своей девушкой, которая была сделана еще в "мирную эпоху".

Посмотрите эти кадры, говорящие сами за себя.

Видео: украинский воин, освобожденный из российского плена, позвонил домой

Освобожденный из плена военный и руководительница КШПОВ Центрального региона Юлия Приймак (фото: facebook.com/pryimak.yulia)

Также она опубликовала кадры, как встречают защитников Украины, вернувшихся домой из плена.

Видео: встреча освобожденных украинских воинов, вернувшихся из плена

Видео: первый звонок домой вернувшейся из плена защитницы Украины

Как проинформировали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, удалось вернуть домой 92 военнослужащих ВСУ, 20 бойцов терробороны, 11 нацгвардейцев, 3 пограничника, 2 моряка и 2 бойца ГССТ. Среди них рядовые и сержанты.

Отмечается также, что среди освобожденных воинов 48 считались пропавшими без вести.

130 украинских защитников вернулись из вражеского плена (фото: facebook.com/koordshtab)

Часть украинских защитников, переживших вражеский плен, имеют ранения, многочисленные контузии, а также лишились конечностей.

Самому старшему из вернувшихся домой - 58 лет, а самому младшему только 21 год.

Видео: из вражеского плена вернулись 130 украинских воинов