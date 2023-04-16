Захисник України, який повернувся з полону окупантів, нарешті побачив кохану: зворушливе відео
Україна в рамках великого обміну полоненими, що було проведено у кілька етапів і завершилося на Великдень, 16 квітня, змогла повернути додому 130 українських захисників.
Воїни, звільнені з полону російських окупантів, потребують реабілітації та лікування, при цій бійці вже нарешті змогли зв'язатися зі своїми рідними та близькими.
Зворушливі кадри, як український боєць нарешті, через 5 місяців, поспілкувався зі своєю коханою через відеозв'язок, опублікованим у мережі.
Керівниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Центрального регіону Юлія Приймак показала у своєму TikTok відео, як один із воїнів зв'язався зі своєю другою половинкою, та поспілкувався онлайн.
Обидва, сяючи від щастя, не могли стримати емоції, та плакали від щастя.
Перший дзвінок звільненого з полону бійця додому (фото: скріншот з відео)
"Привіт! Як у тебе справи? Я вже вдома! Як я радий тебе бачити... я мріяв про це стільки місяців!" - усміхається боєць.
Також він показав фотографію зі своєю дівчиною, яка була зроблена ще у "мирну епоху".
Подивіться ці кадри, які говорять самі за себе.
@pryimak_yuliia З поверненням, Герою! #ДмитроУсов #україна daylight by david kushner - david kushner
Відео: український воїн, звільнений із російського полону, зателефонував додому
Звільнений з полону військовий та керівниця КШППВ Центрального регіону Юлія Приймак (фото: facebook.com/pryimak.yulia)
Також вона опублікувала кадри, як зустрічають захисників України, які повернулися додому з полону.
Відео: зустріч звільнених українських воїнів, які повернулися з полону
Відео: перший дзвінок додому захисниці України, яка повернулася з полону
Як поінформували в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, вдалося повернути додому 92 військовослужбовці ЗСУ, 20 бійців тероборони, 11 нацгвардійців, 3 прикордонники, 2 моряки та 2 бійці ДССТ. Серед них рядові та сержанти.
Зазначається також, що серед звільнених воїнів 48 вважалися зниклими безвісти.
130 українських захисників повернулися з ворожого полону (фото: facebook.com/koordshtab)
Частина українських захисників, які пережили ворожий полон, мають поранення, численні контузії, а також втратили кінцівки.
Найстаршому, хто повернувся додому - 58 років, а наймолодшому лише 21 рік.
Відео: із ворожого полону повернулися 130 українських воїнів
Нагадаємо, перед цим, 10 квітня, Україна повернула з російського полону 100 військових, серед них захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомелю.
Серед них також - захисниця "Азовсталі" Валерія "Нава" Карпиленко, поетеса та письменниця з Маріуполя.