ua ru
Пн, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Захисник України, який повернувся з полону окупантів, нарешті побачив кохану: зворушливе відео

Новость на русском →
Неділя 16 квітня 2023 23:51
Захисник України, який повернувся з полону окупантів, нарешті побачив кохану: зворушливе відео Фото: 130 українських бійців повернулися з ворожого полону додому (facebook.com/koordshtab)
Автор: Володимир Костирін

Україна в рамках великого обміну полоненими, що було проведено у кілька етапів і завершилося на Великдень, 16 квітня, змогла повернути додому 130 українських захисників.

Воїни, звільнені з полону російських окупантів, потребують реабілітації та лікування, при цій бійці вже нарешті змогли зв'язатися зі своїми рідними та близькими.

Зворушливі кадри, як український боєць нарешті, через 5 місяців, поспілкувався зі своєю коханою через відеозв'язок, опублікованим у мережі.

Керівниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Центрального регіону Юлія Приймак показала у своєму TikTok відео, як один із воїнів зв'язався зі своєю другою половинкою, та поспілкувався онлайн.

Обидва, сяючи від щастя, не могли стримати емоції, та плакали від щастя.

Захисник України, який повернувся з полону окупантів, нарешті побачив кохану: зворушливе відеоЗахисник України, який повернувся з полону окупантів, нарешті побачив кохану: зворушливе відеоЗахисник України, який повернувся з полону окупантів, нарешті побачив кохану: зворушливе відео

Перший дзвінок звільненого з полону бійця додому (фото: скріншот з відео)

"Привіт! Як у тебе справи? Я вже вдома! Як я радий тебе бачити... я мріяв про це стільки місяців!" - усміхається боєць.

Також він показав фотографію зі своєю дівчиною, яка була зроблена ще у "мирну епоху".

Подивіться ці кадри, які говорять самі за себе.

@pryimak_yuliia З поверненням, Герою! #ДмитроУсов #україна daylight by david kushner - david kushner

Відео: український воїн, звільнений із російського полону, зателефонував додому

Захисник України, який повернувся з полону окупантів, нарешті побачив кохану: зворушливе відео

Звільнений з полону військовий та керівниця КШППВ Центрального регіону Юлія Приймак (фото: facebook.com/pryimak.yulia)

Також вона опублікувала кадри, як зустрічають захисників України, які повернулися додому з полону.

Відео: зустріч звільнених українських воїнів, які повернулися з полону

Відео: перший дзвінок додому захисниці України, яка повернулася з полону

Як поінформували в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, вдалося повернути додому 92 військовослужбовці ЗСУ, 20 бійців тероборони, 11 нацгвардійців, 3 прикордонники, 2 моряки та 2 бійці ДССТ. Серед них рядові та сержанти.

Зазначається також, що серед звільнених воїнів 48 вважалися зниклими безвісти.

Захисник України, який повернувся з полону окупантів, нарешті побачив кохану: зворушливе відеоЗахисник України, який повернувся з полону окупантів, нарешті побачив кохану: зворушливе відеоЗахисник України, який повернувся з полону окупантів, нарешті побачив кохану: зворушливе відеоЗахисник України, який повернувся з полону окупантів, нарешті побачив кохану: зворушливе відеоЗахисник України, який повернувся з полону окупантів, нарешті побачив кохану: зворушливе відеоЗахисник України, який повернувся з полону окупантів, нарешті побачив кохану: зворушливе відео

130 українських захисників повернулися з ворожого полону (фото: facebook.com/koordshtab)

Частина українських захисників, які пережили ворожий полон, мають поранення, численні контузії, а також втратили кінцівки.

Найстаршому, хто повернувся додому - 58 років, а наймолодшому лише 21 рік.

Відео: із ворожого полону повернулися 130 українських воїнів

Нагадаємо, перед цим, 10 квітня, Україна повернула з російського полону 100 військових, серед них захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомелю.

Серед них також - захисниця "Азовсталі" Валерія "Нава" Карпиленко, поетеса та письменниця з Маріуполя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Обмін полоненими