Вернувшийся из плена оккупантов защитник Украины наконец увидел любимую: трогательное видео
Украина в рамках большого обмена пленными, что было проведено в несколько этапов и завершилось на Пасху, 16 апреля, смогла вернуть домой 130 украинских защитников.
Воинам, освобожденным из плена российских оккупантов, предстоит реабилитация и лечение, при этой бойцы уже наконец смогли связаться со своими родными и близкими.
Трогательные кадры, как украинский боец наконец, спустя 5 месяцев, пообщался со своей любимой по видеосвязи, опубликовано в сети.
Руководительница Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Центрального региона Юлия Приймак показала в своем TikTok видео, как один из воинов связался со своей второй половинкой, и пообщался онлайн.
Оба, сияя от счастья, не могут сдержать эмоции, и плачут от счастья.
Первый звонок освобожденного из плена бойца домой (фото: скриншот с видео)
"Привет! Как твои дела? Я уже дома! Как я рад тебя видеть... я мечтал об этом столько месяцев!" - улыбается боец.
Также он показал фотографию со своей девушкой, которая была сделана еще в "мирную эпоху".
Посмотрите эти кадры, говорящие сами за себя.
@pryimak_yuliia З поверненням, Герою! #ДмитроУсов #україна daylight by david kushner - david kushner
Видео: украинский воин, освобожденный из российского плена, позвонил домой
Освобожденный из плена военный и руководительница КШПОВ Центрального региона Юлия Приймак (фото: facebook.com/pryimak.yulia)
Также она опубликовала кадры, как встречают защитников Украины, вернувшихся домой из плена.
Видео: встреча освобожденных украинских воинов, вернувшихся из плена
Видео: первый звонок домой вернувшейся из плена защитницы Украины
Как проинформировали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, удалось вернуть домой 92 военнослужащих ВСУ, 20 бойцов терробороны, 11 нацгвардейцев, 3 пограничника, 2 моряка и 2 бойца ГССТ. Среди них рядовые и сержанты.
Отмечается также, что среди освобожденных воинов 48 считались пропавшими без вести.
130 украинских защитников вернулись из вражеского плена (фото: facebook.com/koordshtab)
Часть украинских защитников, переживших вражеский плен, имеют ранения, многочисленные контузии, а также лишились конечностей.
Самому старшему из вернувшихся домой - 58 лет, а самому младшему только 21 год.
Видео: из вражеского плена вернулись 130 украинских воинов
Напомним, перед этим, 10 апреля, Украина вернула из российского плена 100 военных, среди них защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.
Среди них также - защитница "Азовстали" Валерия "Нава" Карпиленко, поэтесса и писательница из Мариуполя.