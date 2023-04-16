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Вернувшийся из плена оккупантов защитник Украины наконец увидел любимую: трогательное видео

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Воскресенье 16 апреля 2023 23:51
Вернувшийся из плена оккупантов защитник Украины наконец увидел любимую: трогательное видео Фото: 130 украинских бойцов вернулись из вражеского плена домой (facebook.com/koordshtab)
Автор: Владимир Костырин

Украина в рамках большого обмена пленными, что было проведено в несколько этапов и завершилось на Пасху, 16 апреля, смогла вернуть домой 130 украинских защитников.

Воинам, освобожденным из плена российских оккупантов, предстоит реабилитация и лечение, при этой бойцы уже наконец смогли связаться со своими родными и близкими.

Трогательные кадры, как украинский боец наконец, спустя 5 месяцев, пообщался со своей любимой по видеосвязи, опубликовано в сети.

Руководительница Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Центрального региона Юлия Приймак показала в своем TikTok видео, как один из воинов связался со своей второй половинкой, и пообщался онлайн.

Оба, сияя от счастья, не могут сдержать эмоции, и плачут от счастья.

Вернувшийся из плена оккупантов защитник Украины наконец увидел любимую: трогательное видеоВернувшийся из плена оккупантов защитник Украины наконец увидел любимую: трогательное видеоВернувшийся из плена оккупантов защитник Украины наконец увидел любимую: трогательное видео

Первый звонок освобожденного из плена бойца домой (фото: скриншот с видео)

"Привет! Как твои дела? Я уже дома! Как я рад тебя видеть... я мечтал об этом столько месяцев!" - улыбается боец.

Также он показал фотографию со своей девушкой, которая была сделана еще в "мирную эпоху".

Посмотрите эти кадры, говорящие сами за себя.

@pryimak_yuliia З поверненням, Герою! #ДмитроУсов #україна daylight by david kushner - david kushner

Видео: украинский воин, освобожденный из российского плена, позвонил домой

Вернувшийся из плена оккупантов защитник Украины наконец увидел любимую: трогательное видео

Освобожденный из плена военный и руководительница КШПОВ Центрального региона Юлия Приймак (фото: facebook.com/pryimak.yulia)

Также она опубликовала кадры, как встречают защитников Украины, вернувшихся домой из плена.

Видео: встреча освобожденных украинских воинов, вернувшихся из плена

Видео: первый звонок домой вернувшейся из плена защитницы Украины

Как проинформировали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, удалось вернуть домой 92 военнослужащих ВСУ, 20 бойцов терробороны, 11 нацгвардейцев, 3 пограничника, 2 моряка и 2 бойца ГССТ. Среди них рядовые и сержанты.

Отмечается также, что среди освобожденных воинов 48 считались пропавшими без вести.

Вернувшийся из плена оккупантов защитник Украины наконец увидел любимую: трогательное видеоВернувшийся из плена оккупантов защитник Украины наконец увидел любимую: трогательное видеоВернувшийся из плена оккупантов защитник Украины наконец увидел любимую: трогательное видеоВернувшийся из плена оккупантов защитник Украины наконец увидел любимую: трогательное видеоВернувшийся из плена оккупантов защитник Украины наконец увидел любимую: трогательное видеоВернувшийся из плена оккупантов защитник Украины наконец увидел любимую: трогательное видео

130 украинских защитников вернулись из вражеского плена (фото: facebook.com/koordshtab)

Часть украинских защитников, переживших вражеский плен, имеют ранения, многочисленные контузии, а также лишились конечностей.

Самому старшему из вернувшихся домой - 58 лет, а самому младшему только 21 год.

Видео: из вражеского плена вернулись 130 украинских воинов

Напомним, перед этим, 10 апреля, Украина вернула из российского плена 100 военных, среди них защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.

Среди них также - защитница "Азовстали" Валерия "Нава" Карпиленко, поэтесса и писательница из Мариуполя.

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