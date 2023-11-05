Захисник "Азовсталі" Діанов відповів, що думає про виступ Полякової на весіллі експрокурора: "На концерт до неї я не пішов"

Морський піхотинець та захисник Маріуполя Михайло Діанов, якому останнім часом приписують роман зі співачкою Олею Поляковою, відповів, що думає про її виступ на скандальному весіллі експрокурора у Львові. За його словами, він спілкувався з артисткою після інциденту.

Що думає Діанов про виступ Полякової на скандальному весіллі

На думку захисника "Азову", виконавиця не зробила нічого поганого, і через те, що вона виступила на весіллі колишнього прокурора Ростислава Ільницького й експрацівниці львівського ДБР Роксолани Москви, вважати її колаборанткою не варто.

Оля Полякова і Михайло Діанов (фото: instagram.com/dianovmiha)

"Розмова була. Вона нічого поганого не зробила. Вона - не колаборант. Такий вчинок через незнання або через небажання можливо незнань. Я розумію, що це її робота. Тебе запросили, заплатили гроші. Все чітко. Ну якщо, по-перше, ти співаєш на весіллі в Україні, під час повномасштабної війни. Я їй написав два прізвища і написав, що зобов’язана була. Вона виправдовується, каже: "Міша, я реально не знала". Може, це питання не до неї, а до продюсерів. Її робота співати. Ми не посварені. Але на концерт до неї я не пішов (відбувся 26 жовтня у Палаці Україна в Києві). Це мій такий бзик тепер", - поділився своєю думкою Діанов.

Що конкретно написав у своєму повідомленні Михайло - він не став уточнювати, як і прізвища людей, про яких він говорив.

Нагадаємо, після скандалу з весіллям, яке відбулося на початку жовтня у п'ятизірковому комплексі Emily Resort поблизу Львова, Оля Полякова заявила, що гонорар від виступу вона витратила на евакуаційний реанімобіль для медиків роти, яка служить в напрямку Авдіївки.