Колишня беквокалістка Потапа прокоментувала скандали за його участю: "Льошо, чому у тебе зараз таке у житті?"

Співачка та зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук, яка раніше була беквокалісткою Потапа, відреагувала на скандали за участю продюсера. Так, вона встала на захист артиста, заявивши, що людям, які його поливають брудом, нема чим зайнятись.

Марта Адамчук прокоментувала скандали з Потапом

За словами Марти, вона не хоче обговорювати дії Потапа. На її думку, він своїми вчинками не хотів викликати скандал.

Марта Адамчук з Потапом (фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/marta_adamchu)

"Ну, якщо людям нічим зайнятися і вони прогнозують, що час Потапа минув, це їхня особиста справа. Я не хочу ні оцінювати, ні обговорювати. По-перше, я їх дуже люблю, це фактично моя сім'я. А по-друге, я б хотіла сказати свою думку, якби поспілкувалася з Льошею, запитала, як він: "Льоша, як ти? Льоша, чому в тебе зараз таке в житті?". Взагалі люди, які зараз тригерять наше суспільство, їм потрібно сказати "дякую", бо все це наш досвід. Кожен із нас із цих випадків щось для себе виносить. Я знаю, що він дуже позитивна, незла людина. І від нього чекати на щось негативне? Можливо, люди бачать те, на що вони налаштовані?", - сказала Адамчук.

Коментуючи скандал, пов'язаний з піснею Потапа про волонтерів, артистка зазначила, що не розуміє, чому вона так зачепила людей.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

"Я не знаю, чи вона зачепила всіх. Можливо, це щось у людей особисте. Можливо, він написав пісню за старою схемою, як колись - не зі зла це зробив, а просто написав пісню в такій структурі, як він це робив раніше. Можливо, цей випадок його також навчив, що зараз така структура не спрацює. Я не знаю, треба питати Льошу. Зараз паралельно з війною в країні кожен має ще й свою війну. у кожного вилазить багато особистих проблем, питань до себе. Можливо, на тлі цього робляться якісь такі чи не такі вчинки. Це ж теж суб'єктивна думка. Для когось це нормально, для когось немає. Кого слухати? Хто сказав де правильно, а де неправильно? Когось зачепило, когось не зачепило. Я це побачила, але далі роблю свої справи", - додала Адамчук.

Скандали, пов’язані з Потапом

На початку повномасштабної війни з РФ репер зіткнувся зі звинуваченнями у зв'язку з тим, що він покинув Україну і провів довгий час за кордоном.

Потап не одразу повернувся до Києва, що викликало обурення в українців. За це його стали іменувати "втікачем" і "боягузом".

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Крім того, артист опинився в центрі скандалу після випуску своєї пісні "Волонтер". Деякі звернули увагу на можливі "брудні" натяки на жінок, які допомагають військовим.