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Юрій Ткач чесно відповів, скільки заробляє та на які кошти живе в умовах війни. "Немає тих гонорарів"

Субота 04 листопада 2023 17:34
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Юрій Ткач чесно відповів, скільки заробляє та на які кошти живе в умовах війни. "Немає тих гонорарів" Скільки заробляє Ткач (фото: instagram.com/yuriy_tkach)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий гуморист Юрій Ткач чесно розповів, скільки він нині заробляє. За словами артиста, в умовах повномасштабної війни РФ проти України гонорари сильно впали, не тільки у нього, а й в усіх відомих людей.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про свої гонорари Ткач розповів у новому подкасті на YouTube-каналі Олександра Волошина.

Гонорари гумористів знизилися у 5 разів

За словами Ткача, йому важко розповісти, на скільки у відсотках впали його доходи. Але він зазначив, що нині гонорари у гумористів знизилися приблизно у 5 разів. Сам артист усе ж не сидить без грошей, адже заробляє у "Кварталі" та іноді виступає на корпоративах.

"Квартал" - це така історія, яка тримає на плаву. Є зарплатня, вона невелика... Але вона є і вона тримає. Іноді бувають корпоративи, якісь приватні заходи й плюс "подушка", яка в тебе є", - розповів Ткач.

Юрій Ткач чесно відповів, скільки заробляє та на які кошти живе в умовах війни. &quot;Немає тих гонорарів&quot;Ткач розповів про гонорари (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

Скільки Ткач заробляє на місяць

Гуморист не хотів називати точні цифри. Але Волошин навів у приклад слова артиста "Жіночого кварталу" та коміка Володимира Шумка. Той зізнавався, що заробляє до 2 тисяч доларів на місяць (приблизно 70 тисяч гривень). За словами Ткача, його заробітки майже такі ж.

"Плюс-мінус 2 тисячі доларів на місяць заробляю. Може трохи більше", - розповів гуморист.

При цьому Ткач зазначив, що нині усі артисти заробляють набагато менше. Зірки безкоштовно виступають на благодійних концертах або ж беруть певний відсоток. Але так, як було до повномасштабної війни, заробляти ніхто не може.

"Уже немає тих гонорарів. І Полякова вже за тридцятку не їздить, умовно кажучи", - додав Ткач.

Нагадаємо, нещодавно Ткач потрапив у скандал, він провів весілля фігуранту справи про "п’яні вечірки" із секс-насильством.

Також ми вже розповідали, що Ткач пояснив, чому він погодився на такий "корпоратив".

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