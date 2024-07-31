Захищає судини та допомагає уникнути закрепу: ось в яких продуктах є мега-корисний вітамін

Для належного функціонування організму необхідні вітаміни. Вітамін B1, відомий також як тіамін, є одним з важливих вітамінів розчинних у воді. Головною його функцією є участь у ферментних процесах, які допомагають перетворювати глюкозу (вуглеводи) на енергію,
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, в яких продуктах найбільше вітаміну B1 та чим він корисний.
Вітамін B1 або тіамін - важливий кофактор ферментів обміну глюкози та жирів. Він захищає судини від шкідливого впливу глюкози та інсуліну,
Такий вітамін потрібен для адекватної роботи центральної і периферійної нервової систем - нейрони використовують саме глюкозу як джерело енергії, і брак вітаміну B1 може призвести до їх загибелі. Як наслідок, порушується короткотривала пам’ять і координація рухів.
Критична нестача вітаміну B1 проявляється як хвороба бері-бері (слабкість, тремтіння, втрата апетиту, ризик раптової смерті і паралічу).
Гастроентеролог Євгенія Белінська розповіла, що більше споживання вітаміну B1 пов’язане з меншою кількістю закрепів, особливо серед чоловіків та людей без гіпертонічної хвороби чи цукрового діабету.
Вітамін B1 міститься в багатьох продуктах. Джерелами є такі продукти:
Лікар зазначила, що добова норма вітаміну для дорослих чоловіків становить 1,2 мг на день та для жінок - 1,1 мг.
Всмоктуванні тіаміну з їжі можуть перешкоджати:
Вітамін B1 (тіамін) є водорозчинним вітаміном, що означає, що його надлишок зазвичай виводиться із сечею, тому рідко викликає токсичність.
Готуйте овочі на пару або робіть із них суп. Так ви все одно збережете виварені вітаміни.
Варто уникати споживання сирої риби, до прикладу, суші. Це знизить ризик браку тіаміну та харчового отруєння.
Запивайте їжу передусім водою. Чай і кава корисні, але їх краще пити не під час прийому їжі.
Не їжте багато солодощів чи білого хліба, навіть якщо вони поки не шкодять фігурі і зубам. Це погіршує засвоєння тіаміну, псує стан судин і таким чином підвищує ризик захворіти на серцево-судинні хвороби згодом.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка гастроентеролога Євгенії Белінської та сайт Міністерства охорони здоров'я.