Защищает сосуды и помогает избежать запора: вот в каких продуктах есть мега-полезный витамин

Для чего нужен тиамин

Витамин B1 или тиамин - важный кофактор ферментов обмена глюкозы и жиров. Он защищает сосуды от вредного воздействия глюкозы и инсулина,

Такой витамин нужен для адекватной работы центральной и периферической нервной систем - нейроны используют именно глюкозу как источник энергии, и нехватка витамина B1 может привести к их гибели. Как следствие, нарушается краткосрочная память и координация движений.

Критическая нехватка витамина B1 проявляется как болезнь бери-бери (слабость, дрожь, потеря аппетита, риск внезапной смерти и паралича).

Гастроэнтеролог Евгения Белинская рассказала, что большее потребление витамина B1 связано с меньшим количеством запоров, особенно среди мужчин и людей без гипертонической болезни или сахарного диабета.

Продукты с содержанием витамина B1

Витамин B1 содержится во многих продуктах. Источниками являются следующие продукты:

пшеничные зародыши: 1,88 мг/100 г

семена подсолнечника: 1,48 мг/100 г

макодамия: 1,2 мг/100 г

свинина: 0,94 мг/100 г

бобы (черные): 0,90 мг/100 г

горох: 0,45 мг/100 г

Врач отметила, что суточная норма витамина для взрослых мужчин составляет 1,2 мг в день и для женщин - 1,1 мг.

Что препятствует всасыванию витамина

Всасывания тиамина из пищи могут препятствовать:

злоупотребление алкоголем снижает всасывание тиамина в кишечнике и увеличивает его выведение из организма

тиаминазы - это ферменты, которые расщепляют тиамин. Они содержатся в некоторых рыбах (например, в сырых пресноводных рыбах), моллюсках и некоторых бактериях

анти-тиаминовые факторы - некоторые продукты содержат вещества, которые могут разрушать тиамин. Например, в чае и кофе содержатся танины, которые могут снижать биодоступность тиамина

длительное хранение и приготовление пищи - тиамин является чувствительным к теплу, свету и щелочным условиям. Длительное хранение или приготовление пищи при высоких температурах может уменьшить его содержание

болезни кишечника, такие как целиакия или болезнь Крона, могут нарушать всасывание тиамина.

Витамин B1 (тиамин) является водорастворимым витамином, что означает, что его избыток обычно выводится с мочой, поэтому редко вызывает токсичность.

Как получать достаточно витамина

Готовьте овощи на пару или делайте из них суп. Так вы все равно сохраните вываренные витамины.

Следует избегать потребления сырой рыбы, к примеру, суши. Это снизит риск отсутствия тиамина и пищевого отравления.

Запивайте пищу прежде всего водой. Чай и кофе полезны, но их лучше пить не во время еды.

Не ешьте много сладостей или белого хлеба, даже если они пока не вредят фигуре и зубам. Это ухудшает усвоение тиамина, портит состояние сосудов и таким образом повышает риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями впоследствии.