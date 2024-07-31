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Защищает сосуды и помогает избежать запора: вот в каких продуктах есть мега-полезный витамин

В каких продуктах больше витамина B1 и почему он полезен (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Для должного функционирования организма необходимы витамины. Витамин B1, известный также как тиамин, является одним из важных растворимых в воде витаминов. Главной его функцией является участие в ферментных процессах, помогающих превращать глюкозу (углеводы) в энергию,

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, в каких продуктах больше всего витамина B1 и чем он полезен.

Для чего нужен тиамин

Витамин B1 или тиамин - важный кофактор ферментов обмена глюкозы и жиров. Он защищает сосуды от вредного воздействия глюкозы и инсулина,

Такой витамин нужен для адекватной работы центральной и периферической нервной систем - нейроны используют именно глюкозу как источник энергии, и нехватка витамина B1 может привести к их гибели. Как следствие, нарушается краткосрочная память и координация движений.

Критическая нехватка витамина B1 проявляется как болезнь бери-бери (слабость, дрожь, потеря аппетита, риск внезапной смерти и паралича).

Гастроэнтеролог Евгения Белинская рассказала, что большее потребление витамина B1 связано с меньшим количеством запоров, особенно среди мужчин и людей без гипертонической болезни или сахарного диабета.

Продукты с содержанием витамина B1

Витамин B1 содержится во многих продуктах. Источниками являются следующие продукты:

  • пшеничные зародыши: 1,88 мг/100 г
  • семена подсолнечника: 1,48 мг/100 г
  • макодамия: 1,2 мг/100 г
  • свинина: 0,94 мг/100 г
  • бобы (черные): 0,90 мг/100 г
  • горох: 0,45 мг/100 г

Врач отметила, что суточная норма витамина для взрослых мужчин составляет 1,2 мг в день и для женщин - 1,1 мг.

Что препятствует всасыванию витамина

Всасывания тиамина из пищи могут препятствовать:

  • злоупотребление алкоголем снижает всасывание тиамина в кишечнике и увеличивает его выведение из организма
  • тиаминазы - это ферменты, которые расщепляют тиамин. Они содержатся в некоторых рыбах (например, в сырых пресноводных рыбах), моллюсках и некоторых бактериях
  • анти-тиаминовые факторы - некоторые продукты содержат вещества, которые могут разрушать тиамин. Например, в чае и кофе содержатся танины, которые могут снижать биодоступность тиамина
  • длительное хранение и приготовление пищи - тиамин является чувствительным к теплу, свету и щелочным условиям. Длительное хранение или приготовление пищи при высоких температурах может уменьшить его содержание
  • болезни кишечника, такие как целиакия или болезнь Крона, могут нарушать всасывание тиамина.

Витамин B1 (тиамин) является водорастворимым витамином, что означает, что его избыток обычно выводится с мочой, поэтому редко вызывает токсичность.

Как получать достаточно витамина

Готовьте овощи на пару или делайте из них суп. Так вы все равно сохраните вываренные витамины.

Следует избегать потребления сырой рыбы, к примеру, суши. Это снизит риск отсутствия тиамина и пищевого отравления.

Запивайте пищу прежде всего водой. Чай и кофе полезны, но их лучше пить не во время еды.

Не ешьте много сладостей или белого хлеба, даже если они пока не вредят фигуре и зубам. Это ухудшает усвоение тиамина, портит состояние сосудов и таким образом повышает риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями впоследствии.

 

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница гастроэнтеролога Евгении Белинской и сайт Министерства здравоохранения.

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