Історія створення Асуанської греблі

Асуанська гребля була побудована за підтримки СРСР у 1970 році. Ця гребля стала не лише символом технічного прогресу, а й політичної співпраці між двома країнами.

Радянські інженери та робітники працювали пліч-о-пліч з єгиптянами, щоб звести цю грандіозну споруду, яка мала принести процвітання та стабільність регіону. Мета її будівництва - забезпечити Єгипет електроенергією.

Однак, попри благі наміри, будівництво греблі мали далекосяжні та негативні наслідки для Єгипту. По-перше, вона змінила природний режим Нілу, що призвело до зміни екосистеми річки.

Річкові наноси, які раніше робили ґрунт родючим, більше не потрапляли в дельту Нілу, що призвело до збідніння ґрунтів і зменшення врожайності.

По-друге, гребля стала причиною масового переселення людей. Тисячі єгиптян були змушені покинути свої домівки, оскільки вони опинилися в зоні затоплення. Це призвело до соціальних потрясінь і збільшення рівня бідності в регіоні.

Десятки знищених історичних пам'яток

Асуанська гребля також вплинула на культурну спадщину Єгипту. Багато історичних пам'яток, включаючи стародавні храми, опинилися під загрозою зникнення через підвищення рівня води. Хоча деякі з них були врятовані завдяки міжнародним зусиллям, інші були втрачені назавжди.

Крім того, зміна режиму річки призвела до зміни традиційного способу життя єгиптян. Рибальство та сільське господарство, які були основою економіки регіону, занепали. Це призвело до зростання безробіття та еміграції молоді в пошуках кращого життя.

А яка ситуація в Єгипті зараз?

Сьогодні Єгипет стикається з серйозними викликами, пов'язаними з наслідками будівництва Асуанської греблі. Уряд країни шукає шляхи для пом'якшення негативного впливу на екологію та економіку.

Одним з таких шляхів є розвиток екологічного туризму та інвестування в сталі технології. Однак, попри всі зусилля, доля єгиптян залишається невизначеною.

Асуанська гребля, яка мала принести процвітання, стала символом втрачених можливостей та змін, які не завжди йдуть на користь людям.

"У сучасному Єгипті люди живуть у важких умовах, випікаючи хліб у примітивних печах та мешкаючи у глиняних хатах, які часто не мають навіть даху. Свійські тварини ділять житло з людьми, а замість парканів використовуються діряві очеретяні загорожі, що захищають хіба від палаючого сонця", - говориться у сюжеті.

Зараз єдиним джерелом доходу для багатьох єгиптян залишаються мільйони туристів, які щороку приїжджають подивитися на величні піраміди та гробницю Тутанхамона.

До речі, коли знайшли гробницю фараона, то окрім золотого саркофагу та маски, виявили й корону, оздоблену коштовним камінням та бурштином. Здавна бурштин вважався в Єгипті "сонячним каменем" та асоціювався з богом сонця Амоном Ра. Його використовували для оздоблення храмів, палаців та предметів розкоші. Але ні в давньому Єгипті, ні в Елладі не було покладів бурштину.

"Є підстави вважати, що він видобувався предками бурштинокопачів з Рівненської області", - розповів доктор історичних наук Михайло Відейко.