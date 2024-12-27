У якій країні найбільше пірамід? Ні, це не Єгипет!

Коли мова заходить про піраміди, більшість одразу уявляє Єгипет з його Великими пірамідами Гізи. Але чи знали ви, що найбільша кількість цих стародавніх монументів розташована зовсім не в Єгипті?

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання IFLScience розповідає, яка африканська країна є лідером за кількістю пірамід.

Судан: країна з найбільшою кількістю пірамід

У Судані знаходиться від 220 до 255 пірамід, що значно перевищує кількість, побудовану в Єгипті. Для порівняння, кількість єгипетських пірамід, за оцінками, становить приблизно 118.

Піраміди Судану розташовані переважно в некрополях стародавнього царства Куш, зокрема в Мерое та Ель-Курру. На відміну від єгипетських, ці споруди зазвичай менші за розмірами, але не менш важливі з історичної точки зору.

Унікальна архітектура нубійських пірамід відображає прагнення правителів Куша наслідувати стиль єгипетських фараонів. Більшість із них були побудовані між III століттям до н.е. та IV століттям н.е., слугуючи гробницями для королівської династії.

Нубійські піраміди також вражають своєю кількістю, адже вони майже вдвічі перевищують кількість пірамід у всьому Єгипті. Ці споруди є мовчазними свідками багатовікової культури та традицій Нубії, які заслуговують на більше визнання.

Піраміди у Судані більш "гостроконечні" ніж єгипетські (фото: Вікіпедія)

Царство Куш і Чорні фараони

Стародавнє царство Куш виникло в VIII столітті до н.е. в регіоні Нубія, який простягався від Асуану в Єгипті до Хартума в Судані. У цей період Куш став потужною державою, а його правителі навіть захопили контроль над Єгиптом, заснувавши 25-ту династію, відому як династія Чорних фараонів.

Перший з них, Піє, розпочав нову епоху, захопивши Єгипет близько 770 року до н.е. і зробивши столицею Куша місто Напата. Саме Піє першим наказав побудувати піраміду для власного поховання в некрополі Ель-Курру, наслідуючи традиції єгипетських фараонів.

Після втрати контролю над Єгиптом кушити повернулися до Нубії, заснувавши нову столицю в Мерое, де продовжили традицію зведення пірамід. Чорні фараони не лише будували піраміди, а й значно вплинули на культуру і релігію регіону. Їхнє правління стало одним із найбільш яскравих періодів у давній історії Африки.

У суданських пірамідах ми бачимо знайому єгипетську символіку (фото: Вікіпедія)

Некрополь Мерое: центр нубійських пірамід

Мерое стало справжнім серцем кушитської цивілізації, де збудовано близько 200 пірамід. У некрополі Мерое поховано 41 представника королівської родини, а кожна піраміда має унікальний стиль і пропорції. Величезні обсяги будівництва свідчать про багатство та розквіт царства в цей період.

Піраміди Мерое зберігають пам’ять про епоху, коли Куш був однією з наймогутніших держав Африки. Проте вже у IV столітті н.е. царство занепало через конфлікти з Римською імперією та сусіднім королівством Аксум.

Занедбані піраміди довгий час залишалися в забутті, поки в 1830-х роках їх не відкрив італійський археолог Джузеппе Ферліні. Багато цих пірамід стали натхненням для архітектурних стилів інших регіонів. Сьогодні Мерое визнане об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, але потребує більше уваги з боку науковців і туристів.

Комплекс пірамід в Мерое (фото: Вікіпедія)

Сьогоднішній стан нубійських пірамід

На жаль, багато пірамід Судану були серйозно пошкоджені внаслідок розграбувань. Найбільше шкоди завдав Ферліні, який знищував вершини монументів у пошуках скарбів, залишивши їх у стані руїни. У подальші роки природне руйнування та нестача фінансування тільки погіршили ситуацію.

Додатковим фактором стали численні громадянські війни в Судані, які почалися в 1950-х роках і тривають досі. Через це країна не змогла розвинути туризм, який міг би допомогти у реставрації та збереженні пам’яток.

Попри це, піраміди Мерое залишаються символом стародавньої культури та архітектурного спадку Нубії. Їхній стан потребує значних зусиль для збереження та реставрації, адже це унікальні пам’ятки світового значення.