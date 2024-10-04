Як виглядав фараон, який правив Стародавнім Єгиптом понад 3500 років тому: це обличчя вас здивує

Відомий бразильський дослідник та реконструктор Сісеро Мораєс представив свою нову роботу - він відтворив обличчя фараона Аменхотепа I, другого правителя XVIII династії Стародавнього Єгипту.

Яке обличчя фараона вдалося отримати після реконструкції досліднику, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

Як проводилася реконструкція

Для комп'ютерної реконструкції зовнішності відомого фараона Мораєс взяв дані комп'ютерної томографії черепа Аменхотепа I, яку у 2021 році провели професор радіології Каїрського університету Сахар Салім та єгиптолог Захі Хавасс.

Далі дослідник застосував методи анатомічної деформації цифрової копії голови фараона і розподілу маркерів товщини м'яких тканин черепом, щоб відтворити обличчя правителя Стародавнього Єгипту.

Дані топографії показали, шо Аменхотеп помер у віці приблизно 35 років, його зріст становив приблизно 167 сантиметрів, зуби були у хорошому стані, а волосся кучерявим.

До речі, коли Мораєс відтворив обличчя фараона, він помітив, що воно не збігається з богом, зображеним на статуях.

Справжнє обличчя відомого фараона Аменхотепа I (Cicero Moraes)

Що відомо про Аменхотепа I

Цей фараон Стародавнього Єгипту правив приблизно в 1525-1940 роках до н. е. Він був сином фараона Яхмоса та цариці Нефертари. За час свого правління провів два військових походи - один в Нубію, а другий - проти лівійців, що жили у Західній пустелі.

Основний напрямок під час правління Аменхотепа був зроблений на будівництві. Він привіз з Сирії бронзу та азійську мідь, яку почали використовувати для побудови.

За даними істориків, саме цей фараон переписав історію Стародавнього Єгипту та заснував Долину Царів. Він став першим фараоном, якого поховали у Долині Царів, місці спочину всіх фараонів 18, 19 та 20 династій.

Після його смерті йому поклонялися як богу, перш за все тому, що під час свого правління він увів Єгипет у нову еру миру та процвітання - золотий вік Стародавнього Єгипту.

Справжнє обличчя відомого фараона Аменхотепа I (Cicero Moraes)