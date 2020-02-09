ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Каховском водохранилище обнаружили пестициды

Новости » Происшествия     09.02.2020 - 19:12
В Каховском водохранилище обнаружили пестициды
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В городе приостановили работу образовательных и культурных заведений

В Днепропетровской области обнаружили пестициды в воде Каховского водохранилища. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Апостоловской городского совета.

Как заявила комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Апостоловского городского совета, в Каховском водохранилище выявлено превышение норм загрязняющих веществ. В частности, в воде нашли пестициды - диазинон и хлорпирифос.

В связи с чрезвычайной ситуацией местные власти рекомендовали жителям отказаться от употребления питьевой воды из Каховского водохранилища для приготовления пищи, пока не будет найден источник загрязнения.

Кроме того, по данным местных СМИ, в Днепропетровской области временно остановили работу всех учебных, культурных и социальных учреждений. Работа заведения была приостановлена до 12 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австралии из-за масштабных лесных пожаров загрязнение воздуха в Мельбурне достигло опасного уровня. Связи с чрезвычайным уровнем загрязнения в городе не работали открытые бассейны, а организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису отменили проведение матчей.

Также РБК-Украина писало, что японское правительство согласилось с планом по сбросу в море или в атмосферу радиоактивной воды, накопленной на АЭС "Фукусима-1". Радиоактивная вода прошла специальную обработку с целью удаления значительного количества радиоактивных материалов.

В Днепропетровской обл. из-за снегопадов отключен свет, на дорогах пробки В Украине проверят 200 предприятий-загрязнителей
Новости Украины пестицидыДнепропетровская областьзагрязнение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь