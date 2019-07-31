Загремит и зальет: синоптики предупредили о непогоде

Украинцам дали "мокрый" прогноз на 31 июля
Погода в Украине в среду, 31 июля, будет дождливая, прогнозируется переменная облачность. Осадки ожидаются практически на всей территории страны, местами также пройдут грозы. Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Gismeteo.
На Западе температура воздуха днем составит около +24... +27 градусов, в темное время суток столбики термометров покажут +19... +20 градусов.
В центральных и северных областях в дневное время температура воздуха ожидается в пределах +22... +26 градусов, ночью - от +17 до +21 граудсов.
31 июля в Украине будет дождливо (Фото: РБК-Украина)
В восточных регионах днем термометры покажут от +25 до +28 градусов, а в ночное время прогнозируется около +18... +22 градусов.
На Юге страны днем будет жарко - столбики термометров поднимутся до +32 градусов максимум, а после захода солнца температура воздуха ожидается около +22... +23 градусов.
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Жителям столицы 31 июля лучше захватить с собой зонтики - прогнозируется дождь с грозой, будет переменная облачность. Температура воздуха в Киеве в течение суток ожидается от +18 до +24 градусов.
Как сообщалось ранее, недавно синоптики предупреждали украинцев, что с 1 августа ожидается резкое похолодание.
Также мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.
Напомним, что в начале августа украинцы столкнутся с сильными геомагнитными волнениями.