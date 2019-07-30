Июль заканчивается: синоптик рассказала, к чему готовиться в последний день месяца

Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Синоптик сообщила, что в последний день июля будет свежо и без дождей

Погода в Украине 31 июля будет свежей и немного прохладной, практически во всех областях будет сухо. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице. Июль в Украине заканчивается наступлением холодного воздуха. Температура воздуха будет достигать максимум +22 градуса днем. Жара удержится только в Донецкой области.

"Слеза набегает, когда приходится писать, что "июль завершается ..." Но ничего не поделаешь. Июль в Украине завершается распространением холодного воздуха. В среду, 31 июля, температура воздуха на севере и северо-востоке - Черниговщине, Харьковщине, северных районах Киевщины - составит скромные +18 +22 градуса. В большинстве областей в течение дня будет комфортно, +22 +27 градусов. На юге Украины, на Закарпатье, в Днепре и районах, в Кропивницком и окрестностях, в Донецкой области еще удержится жаркая погода, +27 +32 градуса. Однако уже 1 августа и здесь посвежеет на 3-6 градусов", - сообщила Диденко.

Кратковременные дожди ожидаются в западных областях Украины и кое-где в Днепропетровской области. Также Диденко отметила, что в ближайшем будущем в Киеве жары не предвидится.

"Кратковременные дожди с локальными грозами в среду пройдут в западных областях, на востоке и местами на Днепропетровщине. В большинстве областей существенные осадки маловероятны. В Киеве июль помашет нам ручкой в ​​обнимку с прекрасной погодой, в течение дня ожидаются комфортные +24 градуса, солнышко и белые облака. В дальнейшем, сколько видит синоптический глаз, жары в Киеве не предвидится. 1 августа температура воздуха прыгнет даже в холод, до +18 +20 градусов, но потом погода выровняется, будет где-то в пределах + 22 + 26 градусов", - отметила синоптик.

Синоптическая карта (facebook.com/tala.didenko)

Как мы ранее писали, в августе в Украине возможны первые заморозки. В конце месяца вероятны заморозки на поверхности почвы.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 августа в Украине ожидается резкое похолодание.