Загремит и зальет: синоптики предупредили о непогоде

Фото: коллаж РБК-Украина

Украинцам дали "мокрый" прогноз на 31 июля

Погода в Украине в среду, 31 июля, будет дождливая, прогнозируется переменная облачность. Осадки ожидаются практически на всей территории страны, местами также пройдут грозы. Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Gismeteo.

На Западе температура воздуха днем составит около +24... +27 градусов, в темное время суток столбики термометров покажут +19... +20 градусов.

В центральных и северных областях в дневное время температура воздуха ожидается в пределах +22... +26 градусов, ночью - от +17 до +21 граудсов.

31 июля в Украине будет дождливо (Фото: РБК-Украина)

В восточных регионах днем термометры покажут от +25 до +28 градусов, а в ночное время прогнозируется около +18... +22 градусов.

На Юге страны днем будет жарко - столбики термометров поднимутся до +32 градусов максимум, а после захода солнца температура воздуха ожидается около +22... +23 градусов.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жителям столицы 31 июля лучше захватить с собой зонтики - прогнозируется дождь с грозой, будет переменная облачность. Температура воздуха в Киеве в течение суток ожидается от +18 до +24 градусов.

Как сообщалось ранее, недавно синоптики предупреждали украинцев, что с 1 августа ожидается резкое похолодание.

Также мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

Напомним, что в начале августа украинцы столкнутся с сильными геомагнитными волнениями.