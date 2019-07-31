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Загримить та заллє: синоптики попередили про негоду

STYLERЖиття    31.07.2019 - 06:47
Загримить та заллє: синоптики попередили про негоду
Фото: колаж РБК-Україна

Українцям дали "мокрий" прогноз на 31 липня

Погода в Україні у середу, 31 липня, буде дощова, прогнозується мінлива хмарність. Опади очікуються практично на всій території країни, місцями пройдуть грози. Про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Gismeteo.

На Заході температура повітря вдень складе близько +24... +27 градусів, у темний час доби стовпчики термометрів покажуть +19... +20 градусів.

У центральних та північних областях в денний час температура повітря очікується в межах +22... +26 градусів, вночі - від +17 до +21 граудсов.

Загримить та заллє: синоптики попередили про негоду

31 липня в Україні дощитиме (Фото: РБК-Україна)

У східних регіонах вдень термометри покажуть від +25 до +28 градусів, а в нічний час прогнозується близько +18... +22 градусів.

На Півдні країни вдень буде спекотно - стовпчики термометрів піднімуться до +32 градусів максимум, а після заходу сонця температура повітря очікується близько +22... +23 градусів.

Загримить та заллє: синоптики попередили про негоду

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жителям столиці 31 липня краще захопити із собою парасольки - прогнозується дощ із грозою, буде мінлива хмарність. Температура повітря у Києві протягом доби очікується від +18 до +24 градусів.

Як повідомлялося раніше, нещодавно синоптики попереджали українців, що з 1 серпня очікується різке похолодання.

Також ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця літа.

Нагадаємо, що на початку серпня українці зіткнуться з сильними геомагнітними бурями.

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