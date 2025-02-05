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Загребский стейк: рецепт эффектного сытного блюда

Среда 05 февраля 2025 17:37
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Загребский стейк: рецепт эффектного сытного блюда Как готовить загребский стейк (скриншот / Всесвіт Рецептів)
Автор: Людмила Рябухіна

Загребский стейк - изысканный способ приготовить мясное блюдо. Загребский стейк готовят из жареной телятины, заворачивая в нее сыр и ветчину, а дополняет блюдо хрустящая корочка из панировочных сухарей.

О том, как готовить загребский стейк, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Всесвіт Рецептів".

Что нужно для загребского стейка

Для того, чтобы приготовить это изысканное блюдо на обед или ужин, необходимы такие продукты:

  • стейки из телятины - 4 шт.
  • ветчина - 8 слайсов
  • сыр - 4 ломтика
  • яйца - 2 шт.
  • мука - 5-7 ст. л.
  • панировочные сухари - 5-7 ст. л.
  • растительное масло - для фритюра

Как готовить загребский стейк

Приготовление загребского стейка похоже на приготовление котлеты по-киевски. Для начала стейки из телятины нужно отбить кухонным молотком, чтобы мясо стало тоньше.

Лучше отбивать телятину гладкой стороной молотка, накрыв мясо пищевой пленкой. Отбитую телятину необходимо посолить и поперчить по вкусу.
Загребский стейк: рецепт эффектного сытного блюда
Как готовить загребский стейк (скриншот / Всесвіт Рецептів)

На мясо нужно выложить по два больших кружочка тонко нарезанной ветчины. На ветчину нужно выложить кусочек сыра и свернуть стейк в рулет так, чтобы сыр с ветчиной были внутри.
Загребский стейк: рецепт эффектного сытного блюда
Как готовить загребский стейк (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Разбейте в миску яйца и взбейте их до однородной консистенции, добавив соль и перец по вкусу. В другую миску насыпьте панировочные сухари, а в отдельную посуду - муку.

Сначала мясные рулеты нужно обвалять в муке. Затем окуните загребские стейки в яйцо, после чего присыпьте панировочными сухарями.

Разогрейте в глубокой сковороде такое количество масла, чтобы в него можно было погрузить котлеты. Обжарьте стейки до румяной корочки с каждой стороны.
Загребский стейк: рецепт эффектного сытного блюда
Как готовить стейк в панировке во фритюре (скриншот / Всесвіт Рецептів)

После этого переложите мясные рулеты на противень и выпекайте в течение 12-15 минут при температуре 180 градусов. Впрочем, если вы не любите блюда во фритюре, загребский стейк можно сразу приготовить в духовке, увеличив время запекания.

Подавать загребский стейк можно с любимым гарниром, присыпав мясное блюдо свежей зеленью.

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