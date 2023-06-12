Заготовки на зиму. Що можна консервувати, сушити та заморожувати вже у червні

Способи заготівлі продуктів на зиму

Консервація – продукти піддають термічній обробці. Тривалість зберігання при цьому збільшується, але кількість корисних мікроелементів та вітамінів зменшується.

Засолювання, квашення та маринування - чудово підходить для тривалого зберігання. Але цей спосіб годиться не для всіх овочів та фруктів.

Заморожування – найпростіший спосіб зберегти всі продукти свіжими разом із вітамінами. Але підходить не всім овочам та фруктам.

Засушування - із продуктів видаляється вся волога. Зберігати такі продукти можна дуже довго.

Що можна запасти на зиму у червні

Зелень. Її можна засушити, заморозити чи пересипати сіллю у банках. У середині червня вже багато кропу, петрушки, черемші, щавлю.

Кабачки. Це перший літній овоч, який можна приготувати на зиму. Кабачки можна маринувати та солити, консервувати у банках. Ще можна зробити кабачкову ікру.

Ягоди. У червні можна на зиму заготувати: полуницю, малину, суницю, черешню, шовковицю. З них можна зробити варення, компот або заморозити ягідкою, а можна порційно.