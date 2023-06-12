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Заготовки на зиму. Що можна консервувати, сушити та заморожувати вже у червні

Що можна запасти на зиму у червні (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

На початку літа починається період заготівлі на зиму. Досвід минулої зими показав, що запас продуктів дуже важливий і допоможе протриматися навіть у найскладніші дні.

З кінця травня і на початку червня вже достатньо першої зелені, з'являються ранні овочі, фрукти та ягоди. У сезонних продуктів зазвичай короткий період реалізації, тому запаси потрібно робити вже у червні.

Що можна законсервувати, засушити чи заморозити у червні – читайте у матеріалі Styler нижче.

Способи заготівлі продуктів на зиму

Консервація – продукти піддають термічній обробці. Тривалість зберігання при цьому збільшується, але кількість корисних мікроелементів та вітамінів зменшується.

Засолювання, квашення та маринування - чудово підходить для тривалого зберігання. Але цей спосіб годиться не для всіх овочів та фруктів.

Заморожування – найпростіший спосіб зберегти всі продукти свіжими разом із вітамінами. Але підходить не всім овочам та фруктам.

Засушування - із продуктів видаляється вся волога. Зберігати такі продукти можна дуже довго.

Що можна запасти на зиму у червні

Зелень. Її можна засушити, заморозити чи пересипати сіллю у банках. У середині червня вже багато кропу, петрушки, черемші, щавлю.

Кабачки. Це перший літній овоч, який можна приготувати на зиму. Кабачки можна маринувати та солити, консервувати у банках. Ще можна зробити кабачкову ікру.

Ягоди. У червні можна на зиму заготувати: полуницю, малину, суницю, черешню, шовковицю. З них можна зробити варення, компот або заморозити ягідкою, а можна порційно.

  • Листя молодої кропиви - заморожування чи засушка
  • Петрушка, кінза, листя селери, кріп - заморожування, засушування або засолювання
  • Черемша та папороть - засолювання
  • Щавель - консервація чи заморозка
  • Ранні гриби - засолювання
  • Кульбаби - варення
  • Кабачки - засолювання або маринування, ікра
  • Черешня - компот, варення, заморозка
  • Полуниця - компот, джем, заморозка
  • Малина - варення, компот, джем, повидло, заморозка
  • Зелений горошок - заморожування
  • Редиска - заморозка

До речі, раніше ми писали про те, чи можна їсти зіпсовану консервацію та що з нею можна зробити.

А ще розповідали про те, які кришки для консервації найкращі.

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