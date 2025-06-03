Загинула племінниця засновника цирку "Кобзов": українська акробатка зірвалась із 15-метрової висоти

У Таїланді трапилася страшна трагедія: на острові Пхукет загинула українська акробатка Вероніка Кобзова - племінниця Миколи Кобзова, засновника одного з найвідоміших циркових проєктів України. Дівчині було всього 28 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Миколи.

Що відомо про трагедію

За словами Кобзова, Вероніка загинула через нещасний випадок - вона зірвалася з 15-метрової висоти.

"Сьогодні через трагічну випадковість загинула моя племінниця Вероніка Кобзова. Вона обірвалася з 15-метрової висоти. Молода, красива, успішна, і таке горе. Вероніко, завжди будемо пам'ятати. Люблю тебе. Сумуємо всією родиною", - написав бізнесмен.

Вероніка Кобзова (фото: facebook.com/MykolaKobzov)

За даними місцевих ЗМІ, трагедія сталася вранці 31 травня у районі Чалонг. Як повідомляє поліція, Вероніка була на даху триповерхової вілли разом із друзями і хлопцем.

Під час прогулянки біля басейну, що на даху, вона оступилася і впала у вузький провулок приблизно з 15 метрів. Свідками події стали її подруги - українка Карина Землянкіна та тайка Месінья Кунасангкам, які миттєво викликали швидку.

Вероніка Кобзова (фото: instagram.com/v_show_k)

Вероніку терміново доставили до лікарні в Чалонзі, проте лікарі констатували смерть. За попередніми даними, причиною стала важка черепно-мозкова травма та інші ушкодження, характерні для падіння з великої висоти.

Поліція не виявила ознак насильницької смерті, однак розслідування триває, а судмедексперти готують повний аналіз обставин трагедії. Українське посольство в Таїланді вже повідомлене про інцидент.

Що відомо про Вероніку Кобзову

Дівчина з дитинства жила цирком - у 12 років вона дебютувала на арені "Цирку Кобзов", який заснував її дядько. Згодом вона виступала у провідних міжнародних колективах, серед яких легендарний Cirque du Soleil у Канаді та німецький Circus Roncalli.

Вероніка спеціалізувалася на повітряній акробатиці - складному жанрі, який вимагає неабиякої фізичної підготовки і сміливості. Вона виконувала трюки на величезній висоті без страховки, захоплюючи глядачів по всьому світу.

Вероніка Кобзова (фото: instagram.com/v_show_k)

Окрім циркової кар’єри, Кобзова активно займалася фітнесом і духовними практиками.

Останні три роки жила у Таїланді, де викладала йогу, стретчинг і навіть грала DJ-сети. Також вона виступала в Китаї та інших азійських країнах, беручи участь у циркових шоу та культурних проєктах.

Вероніка Кобзова (фото: facebook.com/MykolaKobzov)