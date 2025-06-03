Погибла племянница основателя цирка "Кобзов": украинская акробатка сорвалась с 15-метровой высоты

В Таиланде случилась страшная трагедия: на острове Пхукет погибла украинская акробатка Вероника Кобзова - племянница Николая Кобзова, основателя одного из самых известных цирковых проектов Украины. Девушке было всего 28 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Николая.

Что известно о трагедии

По словам Кобзова, Вероника погибла из-за несчастного случая - она сорвалась с 15-метровой высоты.

"Сегодня из-за трагической случайности погибла моя племянница Вероника Кобзова. Она оборвалась с 15-метровой высоты. Молодая, красивая, успешная, и такое горе. Вероника, всегда будем помнить. Люблю тебя. Скорбим всей семьей", - написал бизнесмен.

Вероника Кобзова (фото: facebook.com/MykolaKobzov)

По данным местных СМИ, трагедия произошла утром 31 мая в районе Чалонг. Как сообщает полиция, Вероника была на крыше трехэтажной виллы вместе с друзьями и парнем.

Во время прогулки возле бассейна, что на крыше, она оступилась и упала в узкий переулок примерно с 15 метров. Свидетелями происшествия стали ее подруги - украинка Карина Землянкина и тайка Месинья Кунасангкам, которые мгновенно вызвали скорую.

Вероника Кобзова (фото: instagram.com/v_show_k)

Веронику срочно доставили в больницу в Чалонзе, однако врачи констатировали смерть. По предварительным данным, причиной стала тяжелая черепно-мозговая травма и другие повреждения, характерные для падения с большой высоты.

Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти, однако расследование продолжается, а судмедэксперты готовят полный анализ обстоятельств трагедии. Украинское посольство в Таиланде уже уведомлено об инциденте.

Что известно о Веронике Кобзовой

Девушка с детства жила цирком - в 12 лет она дебютировала на арене "Цирка Кобзов", который основал ее дядя. Впоследствии она выступала в ведущих международных коллективах, среди которых легендарный Cirque du Soleil в Канаде и немецкий Circus Roncalli.

Вероника специализировалась на воздушной акробатике - сложном жанре, который требует незаурядной физической подготовки и смелости. Она выполняла трюки на огромной высоте без страховки, восхищая зрителей по всему миру.

Вероника Кобзова (фото: instagram.com/v_show_k)

Помимо цирковой карьеры, Кобзова активно занималась фитнесом и духовными практиками.

Последние три года жила в Таиланде, где преподавала йогу, стретчинг и даже играла DJ-сеты. Также она выступала в Китае и других азиатских странах, участвуя в цирковых шоу и культурных проектах.

Вероника Кобзова (фото: facebook.com/MykolaKobzov)