Загадуйте бажання, якщо бачите ці цифри на годиннику

Нумерологи вважають, що кожного дня настає "магічна" година. У цей час ви можете загадувати бажання, починати нові справи та планувати майбутнє.

"Магічні" цифри - коли загадувати бажання

На думку нумерологів, деякі цифри несуть позитивну енергетику. Вони нібито можуть "заряджати" щастям. Тому вранці, коли ви подивитися на годинник, ви можете загадувати бажання, якщо побачити на циферблаті саме такі цифри.

"9:00 - найкращий час доби. Якщо вам потрібно зайнятися важливими справами або прийняти важливе рішення, це буде найкращий час. Еквівалент 9 ранку, тобто 9 вечора, також приносить щастя. Це час, коли ми найбільше розслабляємось після довгого дня та повільно готуємось до сну", - повідомляє видання.

І якщо зранку о 9:00 вам слід планувати свій день та думати про нові перемоги, то о 21:00 варто пригадати усе позитивне. Подумайте про щось гарне, помрійте та "зарядіться" енергетикою.

Які цифри проносять щастя (фото: pixabay.com)

Що таке нумерологія

Нумерологія - це система вивчення чисел та їхнього впливу на людське життя. Як вважають ті, хто вірить у таку "магію", кожне число нібито має свою власну енергію та впливає на події та характер людини. Основна ідея полягає в тому, що цифри можуть вказувати на різні аспекти життя, такі як особистість, кар'єра, міжособисті відносини та інше.

Одним з основних методів нумерології є редукція чисел до однозначних цифр. Наприклад, якщо ви розглядаєте свою дату народження або ім'я, то можна складати числа та зводити їх до однозначних цифр. За допомогою цього нумерологи намагаються отримати інсайти щодо характеру, тенденцій у житті та інших аспектів.

Важливо зауважити, що нумерологія не є науковою дисципліною, а більше представляє собою форму містичного або езотеричного вивчення чисел. Деякі люди вірять у силу нумерології і використовують її для самопізнання та прийняття рішень, в той час як інші вважають її псевдонаукою.