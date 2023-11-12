Китайський гороскоп на 2024 рік: дізнайтеся, хто стане найщасливішим

Китайський гороскоп на 2024 рік обіцяє величезне щастя, але не всім. Пощастить лише трьом знакам. Відомо, що на відміну від західного гороскопа, який засновано на сонячних місяцях, китайський гороскоп оперує місячними циклами. Він складається з 12 знаків, кожен із яких є рік, і щороку пов'язані з певним тваринним знаком: щур, бик, тигр, кролик, дракон, змія, кінь, коза (чи вівця), мавпа, півень, собака і свиня.

Коза (рік народження: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 або 2015)

Новий рік подарує вам масу радості. Ви розквітнете і почнете зривати з неба зірки. У 2024-му у вас з'явиться шанс покращити своє життя та набути добробуту.

Завдяки тому, що ви маєте яскравий і сильний характер, ви зможете перетворити всі складнощі на цікаві можливості. Вірте у свої сили і не бійтеся невдач. У новому році ви точно з ним не зіткнетеся.

Собака (рік народження: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

На вас чекає впевнений кар'єрний зліт. Ви зможете збільшити свої доходи та насолодитися безбідним життям. Однак у вас буде набагато більше шансів на успіх, якщо ви почнете закладати фундамент свого щастя вже зараз.

У 2024 році вам не варто боятися змін. Спробуйте щось нове і не відмовляйтеся від пригод. І навіть якщо ви втомилися від багатьох подій, не варто від них ховатися.

Свиня (рік народження: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

У 2024 році ви зрозумієте, що доля до вас прихильна. Ви точно не залишитеся в біді і знайдете вихід із ситуації. Не хвилюйтеся, чекати на допомогу не доведеться. Навіть якщо щось і станеться, ви з усім впораєтеся завдяки підтримці близьких.

Проте не варто перейматися. Насправді проблем у новому році буде дуже мало. Вам пощастить у бізнесі, успіх супроводжуватиме вас на кожному кроці. Чекайте на дива, їх, на відміну від проблем, буде дуже багато!