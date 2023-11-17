Загадывайте желание, если вы видите эти цифры на часах

Нумерологи считают, что каждый день наступает "магический" час. В это время вы можете загадывать желания, начинать новые дела и планировать будущее.

"Магические" цифры – когда загадывать желание

По мнению нумерологов некоторые цифры несут положительную энергетику. Они будто бы могут "заряжать" счастьем. Поэтому утром, когда вы посмотрите на часы, вы можете загадывать желание, если увидеть на циферблате именно такие цифры.

"9:00 - лучшее время суток. Если вам нужно заняться важными делами или принять важное решение, это будет лучшее время. Эквивалент 9 утра, то есть 9 вечера, также приносит счастье. Это время, когда мы больше расслабляемся после долгого дня и медленно готовимся ко сну", - сообщает издание.

И если утром в 9.00 вам следует планировать свой день и думать о новых победах, то в 21.00 стоит вспомнить все положительное. Подумайте о чем-нибудь хорошем, помечтайте и "зарядитесь" энергетикой.

Какие цифры проносят счастье (фото: pixabay.com)

Что такое нумерология

Нумерология - это система изучения чисел и их влияния на человеческую жизнь. Как считают те, кто верит в такую "магию", каждое число якобы имеет свою собственную энергию и влияет на события и характер человека. Основная идея состоит в том, что цифры могут указывать на разные аспекты жизни, такие как личность, карьера, межличностные отношения и прочее.

Одним из основных методов нумерологии является редукция чисел до однозначных цифр. Например, если вы рассматриваете дату рождения или имя, можно составлять числа и сводить их к однозначным цифрам. С помощью этого нумерологи пытаются получить инсайты по характеру, тенденциям в жизни и другим аспектам.

Важно отметить, что нумерология не является научной дисциплиной, а больше представляет собой форму мистического или эзотерического изучения чисел. Некоторые люди верят в силу нумерологии и используют ее для самопознания и принятия решений, в то время как другие считают ее псевдонаукой.